Персоны
Нил Патрик Харрис
Награды
Награды и номинации Нила Патрика Харриса
Neil Patrick Harris
Награды и номинации Нила Патрика Харриса
Золотой глобус 2010
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2009
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1992
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1989
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Special Class Program
Победитель
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Special Class Programs
Победитель
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Special Class Programs
Победитель
Primetime Emmy Awards 2010
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Победитель
Outstanding Special Class Programs
Победитель
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Children's Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Children's Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Special Class Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
