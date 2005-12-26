Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Виктор Степанов

Виктор Степанов

Виктор Степанов
Виктор Степанов
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
21 мая 1947
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
26 декабря 2005
Место рождения
Северо-Курильск, СССР (Россия)
Биография Виктора Степанова

Фильмография Виктора Степанова
Артистка
Артистка
комедия, мелодрама 2007, Россия
6.0
Егерь
Егерь
боевик 2004, Россия
5.0
Белое золото
Белое золото
приключения, боевик 2003, Россия / США
4.0
Непокоренный
Непокоренный
драма, военный 2000, Украина
6.0
Окраина
Окраина
драма 1998, Россия
7.0
Ричард Львиное Сердце
Ричард Львиное Сердце
приключения, военный 1992, Россия
5.0
Кислородный голод
драма 1991, СССР / Канада
6.0
Сирано де Бержерак
Сирано де Бержерак
драма 1989, СССР
8.0
Все фильмы
Related video
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Приложение киноафиши