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Виктор Степанов
Виктор Степанов
О персоне
Фильмография
Виктор Степанов
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Дата рождения
21 мая 1947
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
26 декабря 2005
Место рождения
Северо-Курильск, СССР (Россия)
Биография Виктора Степанова
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Фильмография Виктора Степанова
Артистка
комедия, мелодрама
2007, Россия
6.0
Егерь
боевик
2004, Россия
5.0
Белое золото
приключения, боевик
2003, Россия / США
4.0
Непокоренный
драма, военный
2000, Украина
6.0
Окраина
драма
1998, Россия
7.0
Ричард Львиное Сердце
приключения, военный
1992, Россия
5.0
Кислородный голод
драма
1991, СССР / Канада
6.0
Сирано де Бержерак
драма
1989, СССР
8.0
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