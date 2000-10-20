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Фильмография
Борис Зайденберг
Киноафиша
Персоны
Борис Зайденберг
Борис Зайденберг
Дата рождения
21 мая 1929
Возраст
71 год
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
20 октября 2000
Карьера
Актер
Место рождения
Одесса, СССР
Популярные фильмы
7.6
Ответная мера
(1975)
7.5
Освобождение: Прорыв
(1968)
7.2
Гадюка
(1965)
Фильмография Борис Зайденберг
Жанр
Все
Боевик
Военный
Детектив
Драма
Криминал
Мелодрама
Спорт
Год
Все
1983
1978
1975
1973
1971
1968
1965
Все
8
Фильмы
8
Актер
8
6.1
Экипаж машины боевой
Ekipazh mashiny boevoy
военный
1983, СССР
5.8
Все решает мгновение
Vsyo reshayet mgnoveniye
драма, спорт, мелодрама
1978, СССР
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7.6
Ответная мера
Otvetnaya mera
драма
1975, СССР
5.3
Будни уголовного розыска
Criminal Investigation Weekdays
детектив, криминал
1973, СССР
6.1
Инспектор уголовного розыска
Inspektor ugolovnogo rozyska
криминал, детектив
1971, СССР
5.5
Дерзость
Derzost
боевик, военный
1971, СССР
7.5
Освобождение: Прорыв
Osvobozhdenie: Proryv
военный, драма
1968, СССР / ГДР / Югославия
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7.2
Гадюка
Gadyuka
драма
1965, СССР
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