Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Борис Зайденберг
Борис Зайденберг
Киноафиша Персоны Борис Зайденберг

Борис Зайденберг

Дата рождения
21 мая 1929
Возраст
71 год
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
20 октября 2000
Карьера
Актер
Место рождения
Одесса, СССР

Популярные фильмы

Ответная мера 7.6
Ответная мера (1975)
Освобождение: Прорыв 7.5
Освобождение: Прорыв (1968)
Гадюка 7.2
Гадюка (1965)

Фильмография Борис Зайденберг

Жанр
Год
Все 8 Фильмы 8 Актер 8
Экипаж машины боевой 6.1
Экипаж машины боевой Ekipazh mashiny boevoy
военный 1983, СССР
Все решает мгновение 5.8
Все решает мгновение Vsyo reshayet mgnoveniye
драма, спорт, мелодрама 1978, СССР
Смотреть трейлер
Ответная мера 7.6
Ответная мера Otvetnaya mera
драма 1975, СССР
Будни уголовного розыска 5.3
Будни уголовного розыска Criminal Investigation Weekdays
детектив, криминал 1973, СССР
Инспектор уголовного розыска 6.1
Инспектор уголовного розыска Inspektor ugolovnogo rozyska
криминал, детектив 1971, СССР
Дерзость 5.5
Дерзость Derzost
боевик, военный 1971, СССР
Освобождение: Прорыв 7.5
Освобождение: Прорыв Osvobozhdenie: Proryv
военный, драма 1968, СССР / ГДР / Югославия
Гадюка 7.2
Гадюка Gadyuka
драма 1965, СССР
Выжил — но победа ли это? Что стало с Тирионом Ланнистером после финала «Игры престолов»
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше