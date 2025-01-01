Вместо Доа теперь Чимен, а Омер связался с мафией: что ждет «Клюквенный щербет» в 114 серии

Трюкачи в духе Робина Гуда были в реальности? Кого в «Иллюзии обмана» списали с настоящего человека

В культовой американской фантастике 90-х «Вавилон-5» нашли советский след: а все благодаря Сьюзен Ивановой

Бесследно пропала целая семья: 5 фильмов об исчезнувших людях с надеждой на счастливый финал

И треснул мир напополам: американцы испытывали испанский стыд из-за 1 сцены «Ночного дозора» - им показали измененную версию

Измена, рак и монастырь: счастливая жизнь Копосовой из «Следа» разрушилась в один момент

Гроб, порт, кладбище, Устинов: зря выключили «Константинополь» после первых серий – финал вытянул сериал на оценку 4+

«Королеву бензоколонки» заставили переснять: посмотрите, как могла выглядеть Людмила — режиссера едва не уволили

Лишь один фильм Гайдая за границей оценили по заслугам: в России о нем не вспоминают, а в СССР вообще заставили «цензурить»

Волан-де-Морт не просто так получил змеиноподобное лицо: Нагайна сыграла ключевую роль в его возрождении — но откуда она вообще взялась?