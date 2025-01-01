Меню
Иэн МакКеллен
Награды
Награды и номинации Иэна МакКеллена
Ian McKellen
Награды и номинации Иэна МакКеллена
Оскар 2002
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 1999
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 1997
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 1999
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1996
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
BAFTA 2016
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2002
Лучший бой
Номинант
Берлинале 2006
Почетный Золотой Берлинский Медведь
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Победитель
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
