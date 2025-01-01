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Киноафиша Сериалы Грачи

Грачи (2025 - …)

Grachi 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал РЕН-ТВ
Продолжительность сериала 6 часов 24 минуты

О чем сериал

Действие сериала разворачивается в 1947 году. Капитан милиции Александр Ратников (Артем Ткаченко) расследует серию убийств в Ленинграде. След приводит к технологу местного рыбхоза Павлу Ведерникову (Алексей Макаров). Выясняется, что на самом деле технолог Ведерников – это бывший заместитель начальника нацистского концлагеря для детей «Грачи» по имени Гюнтер Зейлер. Умело выдавая себя за советского гражданина, Зейлер охотится за принадлежавшей его семье коллекцией предметов искусства, пропавшей в годы войны. Преступник готов идти по трупам, лишь бы получить желаемое и уйти за кордон. Ратников намерен поймать Зейлер любой ценой: этот нацист – единственная зацепка в истории дочери капитана, пропавшей в годы войны…

В ролях
В ролях
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков
Артем Ткаченко
Артем Ткаченко
Михаил Евланов
Михаил Евланов
Алексей Макаров
Алексей Макаров
Евгения Дмитриева
Евгения Дмитриева
Дарья Балабанова
Дарья Балабанова
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сезон 1
TBA, 8 эпизодов
 
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