Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Бешенство - трейлер
Киноафиша Трейлеры Бешенство. Трейлер

Бешенство. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 15 февраля 2023
Бешенство – В тайге разгорается невиданная эпидемия бешенства. Зараженные волки становятся всё свирепее, и даже малейший их укус несёт верную смерть. В это же время отчаявшийся отец решает насильно изолировать своего сына в одном из охотничьих домиков, чтобы спасти его от зависимости. Вскоре ему и нескольким местным жителям предстоит сразиться не только с бешеной стаей, но и с самым опасным хищником леса.  
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
tyeru 24 февраля 2023, 10:55
Оценка
Начали за здравие...
Начало фильма обнадёживает увидеть неплохой триллер: зима, тайга, мгла, воют волки, метель.
Небольшое поселение в тайге, где появились волки,но не простые, а с вирусом,и очень злые...
Отец привозит сына наркома в эту глушь,что бы помочь ему слезть с иглы.
Насколько хорошо играл наркомана актер сложно мне сказать,но эмоции он вызывает и сочувствие и ненависть.
А дальше, вместо заявленного триллера, начался фильм про взаимоотношения отцов и детей. А волки они так,фоном бегают и людей грызут.
Пересказывать сюжет не буду, но если режиссер хотел снять триллер,так и надо было снимать триллер. Сюжет очень нелогичный, даже взять сам конец фильма. Ну если в начале все говорят что надо объявлять карантин, так как волки бешеные, то что в конце фильма?
Прошел год, купающийся наркоман в море, радуется жизни, а сам сюжет с волками чем закончился? их всех перебил отец с сыном наркоманом?Забыли о чем фильм снимали?
24 февраля 2023, 10:55 Ответить
Александр ФедоровичКрузенштерн 24 февраля 2023, 11:11
Оценка
Сценарий мог быть и лучше. В целом есть какое то пересечение сюжета с фильмом ,,Холоп'' и заява авторов сего кино на то,что типа дети так называемых новых русских не безнадежны...Позвольте уж нам о том судить,уважаемые...Только вчера такой хам создал на дороге аварийную обстановку,играя в пятнашки на городской дороге,откровенно и многократно превысив скорость...разумеется на дорогой машине...Это не люди...( окружающих они людьми не считают и сумели вызвать к себе у народа аналогичные чувства )...Перевоспитывать их - Как по мне ,то - Горбатого могила исправит...Воспитывать можно лет до 12...потом,в целом,поздняк метаться...Ну да все это лирика,а если вернуться к фильму,то ...Отличные спецэффекты,как по мне,то на 5 баллов из 5 и очень посредственный сценарий в целом...Посмотреть можно,но если оставить за рамками историю попытки перевоспитания наркоши-нувориша...его сомнительным папашей,который проворовался ( что типично для этой публики ) и ждет ареста...Возвращаясь к сюжету...я не хочу сказать что все,у кого сегодня в РФ есть деньги,это быдло..не все...но таких не мало и из песни слов не выкинуть...Деньги это не дурно,но человеком надо быть,а не свиньей с деньгами...Надеюсь меня правильно поняли...Желаю здравствовать...
24 февраля 2023, 11:11 Ответить
Pavel.Rashchupkin 26 февраля 2023, 17:39
Оценка
Хорошая актерская игра! Фильм на 4-ку,смотреть можно.
26 февраля 2023, 17:39 Ответить
irinamalieva426 4 марта 2023, 09:38
Оценка
Классный фильм
4 марта 2023, 09:38 Ответить
olgakraeva 4 марта 2023, 22:48
Оценка
Это 2 часа кайфа. Адреналин. Драйв. Энергетика. Жизнь. Здесь и сейчас. Вот прямо тут. За первым рядом. На широком экране. И я как зритель тоже проживаю с экранными героями все эти два часа экранного времени. И я переживаю. И нервничаю. И кожей ощущаю вот этот животный страх в звенящей морозной тишине. И слышу этот тихий шорох - да, это они, мурашки, они бегут по моей спине.
Классные, великолепные съёмки с квадрокоптера. Алтай, тайга, суровая правда жизни. Вот он, мир перевернулся. И режиссёр вложил совсем не переносное значение в эту картинку того самого перевернутого с ног на голову фильма.
Волки, медведь, мороз, наркоманство, взаимоотношения отец-сын. Сила. Правда. Любовь. Мощь. Харизма. Вот эти несколько слов, которые я хочу произнести после фильма.
Прекрасная музыка. Она тянет на полноценное самостоятельное существование. Сопровождает весь фильм. Ни одной лишней ноты. Продумано, со вкусом.
Со мной произошёл затык в одной сцене - волки напали на друга главного героя. А тот не бросился спасать. И даже не бросился спасаться сам. Его затык (я не могу его себе объяснить) привёл в затык меня. Чё происходит? Себе, любимой, не смогла это объяснить... Ну, наверное, бешенство, это если одним словом.
Вообще герой Серебрякова свое бешенство переживает стоически. Одни диалоги между сыном и отцом чего стоят. Это шедеврально. Фразы типа \"Такие тебе мерещатся? \" это когда мультяшные звери по экрану скачат. Или, на вопрос, \"Что тебе показать\", сын отвечает \"Твои похороны\"... Каждый диалог тянет на глубокую печаль. Как спасти сына...? И у меня нет ответа. Но эту боль бессилия я тоже ощущаю кожей. И душой. Как и он.
Ну, что не сцена, то хочется сказать \"Вот это поворот\"... Вот каждая сцена новый ход сюжета, раскручивающийся по спирали. И закручивающийся. Вотпвот порвёт.
Качественный фильм. Я люблю такие фильмы. Они про нас. Нет ничего кукольного в нем. И картинного.
Мужское кино. Да, я девочка. Но такое кино я люблю.
4 марта 2023, 22:48 Ответить
Андрей Чернышов 5 марта 2023, 15:41
Оценка
Хороший фильм сильный и интересный но если бы знал что в роли Алексей Серебряков не пошёл бы!!!
5 марта 2023, 15:41 Ответить
anastatulsckaya 9 марта 2023, 19:25
Оценка
Очень понравилось
9 марта 2023, 19:25 Ответить
helen8484 14 марта 2023, 20:21
Отличный фильм! На одном дыхании! Рекомендую!
14 марта 2023, 20:21 Ответить
elomicha6 14 апреля 2023, 18:02
Оценка
Фильм на 4ку, советую, хотя в конце забыли о главном
14 апреля 2023, 18:02 Ответить
nikolajkorytko50 10 мая 2023, 19:41
Оценка
Годно
10 мая 2023, 19:41 Ответить
Weteran Mc 19 июня 2024, 00:02
Оценка
Посетил премьеру леденящего душу отечественного триллера, «Бешенство», в главной роли Алексей Серебряков. Съёмки проходили в зимней тайге. В фильме на фоне реальной эпидемии бешенства с волками, отец (Серебряков) боролся с наркоманией своего сына.
В фильме очень понравился звук и визуальный ряд, пейзажи и спецэффекты. Разъяренные волки выглядели, как живые, а в финале ещё появился огромный медведь.
Фильм, конечно, не шедевр, но вполне смотрибельно. Моя оценка: 8 из 10. 👍
19 июня 2024, 00:02 Ответить
Дмитрий Нечаев 7 октября 2024, 19:22
Оценка
Этот фильм Дмитрия Дьяченко, который срежиссировал трилогию "Последний богатырь" фильмы:"Чебурашка", "Супербобровы", "Супербобровы:Народные мистители", "О чём говорят мужчины", "День радио" и популярный и культовый сериал "Кухня" не попробовал себя в новом жанре кино, но и снял один из самых знаковых триллеров в истории современного российского кинематографа, какого ещё не было. Идея класс👍👍👍👍👍👍👍👍, актёрский состав супер подобран, операторская работа на высшем уровне, очень глубокий смысл заложен, заставляет задуматься о многом, о жизни, но впервую очередь о родителях. Дмитрий Дьяченко один из самых знаковых российских кинорежиссёров, который умеет мыслить большим экраном и умеет снимать фильм в привычных для себя жанрах кино-это комедия, приключения, семейный, фэнтези и мелодрама. "Бешенство" стал первым в карьере Дьяченко экспериментом попробовать себя в новом для себя жанре триллера , драмы и ужасов и его дебют как, и дебют Егора Михалкова-Кончаловского в жанре приключенческой семейной комедии "Мой папа-вождь" получился крутым, невероятным. "Бешенство" для Дмитрия Дьяченко и "Мой папа-вождь" для Егора Михалкова-Кончаловского-это не просто дебюты для этих знаковых российских кинорежиссёров в новых для них жанрах кино, но и снять один фильм в жанре приключенческой семейной комедии, а другой в жанре масштабного экшн-триллера, психологической драмы и ужасов, которых современная Россия ещё не снимала. Михалков-Кончаловский и Дьяченко-замечательные российские кинорежиссёры, фильмы которых пользуются популярностью и завоёвывают любовь у многих людей.
7 октября 2024, 19:22 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

7.1 Бешенство
Бешенство триллер, 2023, Россия
Частная жизнь - дублированный трейлер 00:59
Частная жизнь  дублированный трейлер
История игрушек 5 - дублированный трейлер 02:23
История игрушек 5  дублированный трейлер
Дом, который построил Джек - дублированный трейлер 02:44
Дом, который построил Джек  дублированный трейлер
Твое сердце будет разбито - трейлер 01:55
Твое сердце будет разбито  трейлер
Охота за тенью - дублированный трейлер 01:34
Охота за тенью  дублированный трейлер
Ловушка для кролика - дублированный трейлер 01:00
Ловушка для кролика  дублированный трейлер
Секретный агент - трейлер с русскими субтитрами 01:56
Секретный агент  трейлер с русскими субтитрами
Наследник - финальный дублированный трейлер 00:59
Наследник  финальный дублированный трейлер
Вот это драма! - дублированный трейлер 02:12
Вот это драма!  дублированный трейлер
Ждун 2 - трейлер 02:09
Ждун 2  трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше