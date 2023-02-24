Бешенство
– В тайге разгорается невиданная эпидемия бешенства. Зараженные волки становятся всё свирепее, и даже малейший их укус несёт верную смерть. В это же время отчаявшийся отец решает насильно изолировать своего сына в одном из охотничьих домиков, чтобы спасти его от зависимости. Вскоре ему и нескольким местным жителям предстоит сразиться не только с бешеной стаей, но и с самым опасным хищником леса.
Начало фильма обнадёживает увидеть неплохой триллер: зима, тайга, мгла, воют волки, метель.
Небольшое поселение в тайге, где появились волки,но не простые, а с вирусом,и очень злые...
Отец привозит сына наркома в эту глушь,что бы помочь ему слезть с иглы.
Насколько хорошо играл наркомана актер сложно мне сказать,но эмоции он вызывает и сочувствие и ненависть.
А дальше, вместо заявленного триллера, начался фильм про взаимоотношения отцов и детей. А волки они так,фоном бегают и людей грызут.
Пересказывать сюжет не буду, но если режиссер хотел снять триллер,так и надо было снимать триллер. Сюжет очень нелогичный, даже взять сам конец фильма. Ну если в начале все говорят что надо объявлять карантин, так как волки бешеные, то что в конце фильма?
Прошел год, купающийся наркоман в море, радуется жизни, а сам сюжет с волками чем закончился? их всех перебил отец с сыном наркоманом?Забыли о чем фильм снимали?
Классные, великолепные съёмки с квадрокоптера. Алтай, тайга, суровая правда жизни. Вот он, мир перевернулся. И режиссёр вложил совсем не переносное значение в эту картинку того самого перевернутого с ног на голову фильма.
Волки, медведь, мороз, наркоманство, взаимоотношения отец-сын. Сила. Правда. Любовь. Мощь. Харизма. Вот эти несколько слов, которые я хочу произнести после фильма.
Прекрасная музыка. Она тянет на полноценное самостоятельное существование. Сопровождает весь фильм. Ни одной лишней ноты. Продумано, со вкусом.
Со мной произошёл затык в одной сцене - волки напали на друга главного героя. А тот не бросился спасать. И даже не бросился спасаться сам. Его затык (я не могу его себе объяснить) привёл в затык меня. Чё происходит? Себе, любимой, не смогла это объяснить... Ну, наверное, бешенство, это если одним словом.
Вообще герой Серебрякова свое бешенство переживает стоически. Одни диалоги между сыном и отцом чего стоят. Это шедеврально. Фразы типа \"Такие тебе мерещатся? \" это когда мультяшные звери по экрану скачат. Или, на вопрос, \"Что тебе показать\", сын отвечает \"Твои похороны\"... Каждый диалог тянет на глубокую печаль. Как спасти сына...? И у меня нет ответа. Но эту боль бессилия я тоже ощущаю кожей. И душой. Как и он.
Ну, что не сцена, то хочется сказать \"Вот это поворот\"... Вот каждая сцена новый ход сюжета, раскручивающийся по спирали. И закручивающийся. Вотпвот порвёт.
Качественный фильм. Я люблю такие фильмы. Они про нас. Нет ничего кукольного в нем. И картинного.
Мужское кино. Да, я девочка. Но такое кино я люблю.
В фильме очень понравился звук и визуальный ряд, пейзажи и спецэффекты. Разъяренные волки выглядели, как живые, а в финале ещё появился огромный медведь.
Фильм, конечно, не шедевр, но вполне смотрибельно. Моя оценка: 8 из 10. 👍
