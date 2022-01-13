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Киноафиша Рецензии «Тайна»: Рецензия Киноафиши

«Тайна»: Рецензия Киноафиши

13 января 2022 12:51
«Тайна»: Рецензия Киноафиши

Две очень разные детские судьбы в Новый год меняются местами.

Соня (Диана Енакаева), дочка богатого филантропа Ивана Федорова (Петр Федоров), совсем недавно жила в огромном доме со своей счастливой семьей, но после того, как у нее пропала мама, девочка стала одержима ее поисками. Самое страшное, что отец совершенно не пытается Соне помочь. У Кати (Полина Симачева) совсем другие проблемы, она уже давно живет в детском доме с маленьким братом и пытается как-то оттуда спастись. Судьбы двух девочек витиевато переплетаются во время предновогоднего шоу.

Новогодняя история – отличный формат для того, чтобы даже самый драматичный сюжет подать приятно и сказочно. У фильма Марии Можар получается не все. Важнейший элемент любой сказки – условность, в которую зритель должен поверить. Убедительно разыграть довольно сложную сценарную схему в картине не получается: очень уж много лишних зачем и почему, например, сцена, где родители, у которых пропали их дети, играют с другими ребятами в VR-игры, не вызывает ничего, кроме раздражения. Поведение же героя Петра Федорова – обаятельнейшего артиста – иногда и вовсе сбивает с толку, это не убитый горем отец, а человек без эмоций.

«Тайна»: Рецензия Киноафиши
Тайна

Впрочем, во второй половине картины, когда самые острые сюжетные повороты были небезупречно пройдены, действие выравнивается и получает определенный эмоциональный фон. Мотивации героев становятся ясны, многое черное и серое становится белым. Даже жаль, что некоторые персонажи половину фильма вызывают у зрителя омерзение, а потом оказывается, что они заслуживают симпатии. Да, это выглядит, как осознанный ход, но он скорее обижает зрителя, чем располагает его к истории.

Взрослые актеры не получили в этом фильме интересных ролей, поэтому очевидно проигрывают своим юным партнершам. Благодаря акцентированной игре Дианы Енакаевой и Полины Симачевой, история становится убедительнее и правдоподобнее. Иногда они ведут себя осознаннее взрослых, но мы понимаем, что они дети, наивные, имеющие свои мечты и искренне верящие в них.

«Тайна»: Рецензия Киноафиши
Тайна

Ввиду драматичности и специфики поднятых тем, таких как взросление в детском доме или смерть родителей, сложно назвать это кино совсем уж детским, скорее, это довольно взрослая сказка про то, что у самых грустных историй может быть счастливый конец.

Пётр Волошин
Пётр Волошин
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