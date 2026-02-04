Оповещения от Киноафиши
Туда и обратно

Туда и обратно

Tuda i obratno 18+
О фильме

Одиннадцатилетний мальчик Митя борется с болезнью. Оказавшись в больнице, он заводит дружбу с Мариной, девочкой-бунтаркой, которая к тому же старше его, курит и сочиняет странные истории, похожие одновременно на враньё и на правду. Дети сбегают и отправляются в путешествие на поиски Кривого Мыса — места, где исполняются желания. Мите предстоит узнать, чего он хочет на самом деле. Марине — найти человека, которому она действительно будет нужна. А отцу — узнать о своих страхах и научиться общаться с сыном.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2023
Дата выхода
4 февраля 2026 Россия СБ Фильм
Производство Киностудия Соль, Маруся Продакшн
Другие названия
Tuda i obratno, Hin und zurück, There and Back, Туда и обратно
Режиссер
Олег Асадулин
Олег Асадулин
В ролях
Andrey Artamonov
Юлия Ауг
Юлия Ауг
Сергей Дрейден
Сергей Дрейден
Федор Федотов
Федор Федотов
Александр Феклистов
Александр Феклистов
Рейтинг фильма

6.8
Оцените 11 голосов
4.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Туда и обратно

