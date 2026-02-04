Одиннадцатилетний мальчик Митя борется с болезнью. Оказавшись в больнице, он заводит дружбу с Мариной, девочкой-бунтаркой, которая к тому же старше его, курит и сочиняет странные истории, похожие одновременно на враньё и на правду. Дети сбегают и отправляются в путешествие на поиски Кривого Мыса — места, где исполняются желания. Мите предстоит узнать, чего он хочет на самом деле. Марине — найти человека, которому она действительно будет нужна. А отцу — узнать о своих страхах и научиться общаться с сыном.