Сериал «Спасти единственного сына» – это российский драматический сериал о силе родительской любви. В центре истории оказывается женщина-хирург Лика Булатова, которой сообщают, что ее сына Василия во время отдыха в Греции похитили террористы. Героиня находит биологического отца мальчика – своего бывшего возлюбленного Павла. Вместе взволнованные родители рискуют собственными жизнями, чтобы вытащить Васю из плена. Выясняется, что его «взяли» по ошибке вместо другого парня, однако это не значит, что теперь его выпустят.