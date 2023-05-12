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Киноафиша Сериалы Спасти единственного сына

Спасти единственного сына (2023 - …)

Спасти единственного сына 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис KION
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «Спасти единственного сына» – это российский драматический сериал о силе родительской любви. В центре истории оказывается женщина-хирург Лика Булатова, которой сообщают, что ее сына Василия во время отдыха в Греции похитили террористы. Героиня находит биологического отца мальчика – своего бывшего возлюбленного Павла. Вместе взволнованные родители рискуют собственными жизнями, чтобы вытащить Васю из плена. Выясняется, что его «взяли» по ошибке вместо другого парня, однако это не значит, что теперь его выпустят.

Спасти единственного сына - тизер-трейлер
Спасти единственного сына
тизер-трейлер
В ролях
В ролях
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков
Михаил Евланов
Михаил Евланов
Анна Ардова
Анна Ардова
Рамиль Сабитов
Рамиль Сабитов
Дмитрий Поднозов
Дмитрий Поднозов
Нино Нинидзе
Нино Нинидзе
Все актеры и съемочная группа
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Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Спасти единственного сына»
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
12 мая 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Спасти единственного сына - Сезон 1 Сезон 1
2023, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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