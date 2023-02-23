«Бешенство»: Рецензия Киноафиши

По замерзшему снегу, на котором остались следы лап, бредет одинокий охотник с ружьем. Вдруг откуда ни возьмись на мужчину одним прыжком нападает огромный зверь. Раздается выстрел. Эпидемия звериного бешенства уже стремительно распространяется, и одного укуса достаточно, чтобы убить человека. А значит, эту зону уже пора закрывать на карантин.

Именно в это время в тайгу приезжают бывший бизнесмен Игорь ( Алексей Серебряков ) с сыном-наркоманом Вовкой. Из-за финансовых махинаций первого вот-вот должны посадить, а у второго – ломка. Отец хочет помочь сыну очиститься в тот срок, что ему отведен на свободе, и отсидеться для этого в алтайской глуши. Двое несчастных остаются на ночевку в охотничьем домике у друга Игоря Юры ( Георгий Дронов ). Отец пристегивает к кровати взрослого отпрыска, чтобы Вова не укололся еще. Но отвлечься от зависимости больше помогает нападение на деревню волков, заразившихся бешенством. Герои бегут из деревни вглубь тайги, но местные егерь с полицейским отправляются вслед за ними, чтобы проследить за подозрительными чужаками.

В 2022 году в отечественном прокате возник тренд на съемку русской хтони на фоне враждебной тайги. Причем нашли своих зрителей как мрачная притча вроде « Подельников », так и авантюрная комедия « Дикая ». А теперь новый психологический триллер «Бешенство» продолжает этот ряд и разрывает своих предшественников на мелкие куски, как бешеная борзая. Снял притчу о людских пороках Дмитрий Дьяченко — режиссер кассового хита « Чебурашка », двух частей проекта « О чем говорят мужчины » и трилогии « Последний богатырь ». И тем более неожиданно встретить в его фильмографии детских сказок и легких комедий напряженную драму. Пусть и на ту же тему отцов и детей, что и в солнечно-апельсиновом «Чебурашке».

Бешенство

«Бешенство» — зрелище тяжелое, местами неприятное. Но все-таки это невероятно смелое по нынешним меркам киновысказывание с интригующим сюжетом и завораживающим визуалом. Особенно в пейзажных съемках в начале и в конце. После открывающей сцены зрителя погружают в гипнотическое состояние с помощью кадров с коптера, в которых верх меняется с низом местами и снежные просторы медленно вращаются, становясь единым вихрем невиданной красоты. Картина воспевает природу России и одновременно с этим страшится ее суровых морозов до минус 40 на термометре и диких зверей, самые опасные из которых — люди. Неслучайно герой Серебрякова вскользь упоминает, что себе подобных боится больше, чем волков. И пожалуй, не напрасно.

В «Бешенстве» не найти главных героев, которые сломя голову рвутся спасать добрых соседей. И даже тот, кому волей случая удается побеждать бешеных зверей, не слишком спешит защищать всех двустволкой. У одного цель — свести личные счеты с волками, а не спасти друзей по несчастью. У другого — уберечь лишь своего сына. Повышают градус напряжения не только экшен-сцены, но и скрупулезные съемки мучительно медленного поиска патронов, перезарядки ружья или обездвиженного тела, которое просто стоит и смотрит, когда кого-то стремятся растерзать в клочья. Так и раскрываются персонажи: без излишней нравоучительности и весьма натуралистично.

Бешенство

Самыми пугающими сценами становятся не те, в которых клыкастые звери тайги охотятся на людей. И не те с яростным медведем, который будто бы пришел в картину прямиком из « Выжившего » с ДиКаприо . А кадры с пареньком, обчищающим квартиру и бьющим свою девушку ради дозы или рычащим на привязи во время ломки. Дьяченко вместе с другими создателями фильма использует затейливое сравнение наркоманов (и шире — людей с любыми зависимостями: от денег, власти, алкоголя, вечного адреналина в крови) с животными, зараженными бешенством.

Во всем этом, по мнению авторов проекта, виновата система и то, в каких условиях мы живем. Условия, как известно, непростые, и система сажает: бизнесмена Игоря, а он — своего сына. Об этом убедительный и душещипательный монолог Вовки (талантливое выступление дебютанта Всеволода Володина), который рассказывает об экспериментах с мышами и героиновой водой. Но в то же время главные герои приходят к тому, что начинать надо с себя и личной борьбы со своими пороками. При этом столь серьезная проблематика вшита едва заметными стежками в жанр захватывающего «мужского» хоррор-триллера, в котором найдется место и для пары шуток.

Бешенство

В конце концов, снежным вихрем должно унести всех: и нечистого на руку бизнесмена, дающего взятки, и полицейского, эту взятку принимающего, и даже лесного «йети», помешанного на схватках с волками. В сухом остатке — лишь призрачная надежда на спасение от разрушающего все на своем пути сурового русского медведя. Она едва ли теплится в молодом поколении, которое хоть и пребывает в состоянии ломки своей жизни, но при этом еще может очиститься. И возможно, тогда, когда родятся их дети, придут мир и благодать. Но этот хеппи-энд останется где-то за кадром, и нам до него, увы, еще очень далеко.