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Эйнштейн и Маргарита
Билеты от 3000₽
Киноафиша Эйнштейн и Маргарита

Спектакль Эйнштейн и Маргарита

Постановка
Театр им. Маяковского 16+
Возраст 16+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Драма о любви, вине и исторических судьбах

На сцене впервые вместе играют Ксения Раппопорт и Алексей Серебряков, объединяя свои яркие актерские таланты в постановке, основанной на событиях реальной жизни.

Сюжет

Действие разворачивается в августе 1945 года, в доме Альберта Эйнштейна в Принстоне, на фоне трагических событий Хиросимы и Нагасаки. Главные герои — гениальный физик Эйнштейн, скульптор Сергей Конёнков и его жена Маргарита, оказавшаяся в эпицентре сложной драмы.

Сюжет основан на истории знакомства Эйнштейна и Маргариты Конёнковой, которая стала его любовью на многие годы. Их судьбы переплетаются в эпоху, когда наука, политика и человеческие отношения сталкиваются в мучительном конфликте.

Маргарита собирается покинуть Америку и вернуться в Советский Союз с мужем, но Эйнштейн умоляет её остаться. На фоне личной драмы звучат тяжёлые размышления ученого о своей роли в создании ядерного оружия, которое стало символом разрушения.

Особенности постановки

  • Актерский дуэт: Ксения Раппопорт в роли Маргариты и Алексей Серебряков в роли Эйнштейна впервые вместе на сцене. Их исполнение обещает стать эмоциональным центром спектакля.
  • Историческая атмосфера: Декорации и костюмы погружают зрителя в атмосферу середины XX века, подчёркивая драматизм происходящего.
  • Глубокий сценарий: Александр Гельман в пьесе «Альмар» акцентирует внимание на этических дилеммах и личных переживаниях героев, связывая их с важнейшими событиями эпохи.

Темы спектакля

  • Любовь и расставание.
  • Вина и ответственность ученого за использование его открытий.
  • Личность на фоне глобальных катастроф.

«Эйнштейн и Маргарита» — это проникновенная история, сочетающая исторический контекст и личную драму, которая открывает новые грани жизни великих людей.

Режиссер
Александр Марин
В ролях
Ксения Раппопорт
Ксения Раппопорт
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 августа
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00 от 3000 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 ноября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 1500 ₽

Отзывы

Наша рецензия: Наука, трагедия, любовь: рецензия на спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым

Он разочаровался в собственном гении, презирал себя, но продолжал любить. История отношений Альберта Эйнштейна и Маргариты Коненковой в постановке театра им. Маяковского.

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