Спектакль Эйнштейн и Маргарита

На сцене впервые вместе играют Ксения Раппопорт и Алексей Серебряков, объединяя свои яркие актерские таланты в постановке, основанной на событиях реальной жизни.
Действие разворачивается в августе 1945 года, в доме Альберта Эйнштейна в Принстоне, на фоне трагических событий Хиросимы и Нагасаки. Главные герои — гениальный физик Эйнштейн, скульптор Сергей Конёнков и его жена Маргарита, оказавшаяся в эпицентре сложной драмы.
Сюжет основан на истории знакомства Эйнштейна и Маргариты Конёнковой, которая стала его любовью на многие годы. Их судьбы переплетаются в эпоху, когда наука, политика и человеческие отношения сталкиваются в мучительном конфликте.
Маргарита собирается покинуть Америку и вернуться в Советский Союз с мужем, но Эйнштейн умоляет её остаться. На фоне личной драмы звучат тяжёлые размышления ученого о своей роли в создании ядерного оружия, которое стало символом разрушения.
«Эйнштейн и Маргарита» — это проникновенная история, сочетающая исторический контекст и личную драму, которая открывает новые грани жизни великих людей.
Он разочаровался в собственном гении, презирал себя, но продолжал любить. История отношений Альберта Эйнштейна и Маргариты Коненковой в постановке театра им. Маяковского.