Эйнштейн и Маргарита
Киноафиша Эйнштейн и Маргарита

Спектакль Эйнштейн и Маргарита

Гастроли в Алматы

О спектакле

Спекаткль «Эйнштейн и Маргарита» в Алматы

Алена Хмельницкая и Алексей Серебряков впервые встречаются на одной сцене в спектакле «Эйнштейн и Маргарита», который представляет театральное агентство ENTRACTE. Постановка режиссера Александра Марина затрагивает темы большой любви и атомной бомбы.

Сюжет спектакля

В этом спектакле реальная история жизни двух выдающихся людей раскрывается с новой стороны. В 1935 году Принстонский институт заказал скульптурный портрет Альберта Эйнштейна у русского эмигранта Сергея Коненкова. Жена скульптора, Маргарита, познакомилась с Эйнштейном в его мастерской и стала его единственной любовью на многие годы.

Действие спектакля происходит в доме Эйнштейна в ночь, когда туда приезжает Коненкова. В это время, в августе 1945 года, США только что сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Эйнштейн, который сбежал в Америку от нацистов, остро переживает все происходящие события и винит себя в создании атомного оружия.

Маргарита сообщает Эйнштейну, что через неделю она возвращается в Советский Союз с мужем. Эта новость становится тяжелым ударом для ученого: он пытается уговорить ее остаться, но расставание становится неизбежным. После этого Маргарита уедет в Советский Союз, а Эйнштейн будет писать ей пронзительные письма в Москву.

Конфликт и тайны

На фоне исторических событий спектакль затрагивает личные драмы и внутренние конфликты. В скромном доме ученого в Принстоне на тихой ночи будут произнесены ужасные слова и раскрыта страшная тайна…

Спектакль «Эйнштейн и Маргарита» стал важной частью театральной программы ENTRACTE и уже успел завоевать признание зрителей. Премьера состоялась 12 июня 2022 года.

Режиссер
Александр Марин
В ролях
Алёна Хмельницкая
Алёна Хмельницкая
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков

Купить билет на спектакль Эйнштейн и Маргарита

Помощь с билетами
В других городах
Май
15 мая пятница
19:00
Almaty Theatre г. Алматы, пр. Аль-Фараби 30
от 35000 ₽

