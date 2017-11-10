Подлец, 2015

Главная героиня фильма Юлия красива, загадочна и… безнадёжно одинока. Она живёт вместе с мамой в доме, где царит настоящий культ покойного отца-военного, мощного, сурового человека. И редкого, судя по всему, идиота. Никто из встреченных Юлей мужчин не соответствует столь высокой планке. Но мама решительно настроена выдать дочь замуж. И вот в один прекрасный день в их семье появляется красавец в парадной форме. Одна беда: он — не совсем тот, кем его считают. Или совсем не тот?
- В фильме «Подлец» свою последнюю роль сыграл Лев Дуров
- Для режиссера Михаила Левитина «Подлец» – полнометражный дебют
- Картина снималась киностудией «Курьер» при поддержке Госкино, Министерства культуры и компании «РуссНефть». Съемки проходили в павильонах киноконцерна «Мосфильм»
Юлия - прекрасна, холодна и совершенно неприступна. Много мужчин пытаются за ней ухаживать, но тщетно. Юля живет вместе со своей мамой в доме, где царит культ покойного отца-военного. Никто из встреченных Юлей мужчин не соответствует столь высокой планке, но мама решительно настроена выдать дочь замуж. И вот в один прекрасный день в их семье появляется красавец в парадной форме, Юля встречает героя своей мечты… Одна беда: он — не совсем тот, кем его считают. Избранником героини становится человек дурных качеств, преступник-рецидивист.