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Подлец, 2015

2015 / Россия
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Неприступная и одинокая женщина влюбляется в рецидивиста
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главная героиня фильма Юлия красива, загадочна и… безнадёжно одинока. Она живёт вместе с мамой в доме, где царит настоящий культ покойного отца-военного, мощного, сурового человека. И редкого, судя по всему, идиота. Никто из встреченных Юлей мужчин не соответствует столь высокой планке. Но мама решительно настроена выдать дочь замуж. И вот в один прекрасный день в их семье появляется красавец в парадной форме. Одна беда: он — не совсем тот, кем его считают. Или совсем не тот?

- В фильме «Подлец» свою последнюю роль сыграл Лев Дуров

- Для режиссера Михаила Левитина «Подлец» – полнометражный дебют

- Картина снималась киностудией «Курьер» при поддержке Госкино, Министерства культуры и компании «РуссНефть». Съемки проходили в павильонах киноконцерна «Мосфильм»

Юлия - прекрасна, холодна и совершенно неприступна. Много мужчин пытаются за ней ухаживать, но тщетно. Юля живет вместе со своей мамой в доме, где царит культ покойного отца-военного. Никто из встреченных Юлей мужчин не соответствует столь высокой планке, но мама решительно настроена выдать дочь замуж. И вот в один прекрасный день в их семье появляется красавец в парадной форме, Юля встречает героя своей мечты… Одна беда: он — не совсем тот, кем его считают. Избранником героини становится человек дурных качеств, преступник-рецидивист.

мало голосов Оцените
2 голоса
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2015
Возраст 16+
Прокатчик Мастер Синема
Режиссер
Михаил Левитин мл.
Михаил Левитин мл.
В ролях
Владимир Вдовиченков
Владимир Вдовиченков
Ольга Левитина
Ольга Левитина
Ольга Остроумова
Ольга Остроумова
Лев Дуров
Лев Дуров
Валентин Гафт
Валентин Гафт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Подлец 1 постер
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Наша рецензия
Дебютный полнометражный фильм Михаила Левитина-младшего, в котором он собрал, кажется, всю свою семью, начинается, как наивная мелодрама. И получает неожиданное развитие, приобретая черты трагического фарса. Кадр из фильма «Подлец» Юлия (Анна Левитина) – женщина-загадка: красива, горда и в свои 32 года одинока. Женщине-загадке – загадочный антураж: неприступный взгляд, изысканные наряды и одинокие вечера за книгами перед старомодным трюмо. Живет она вдвоем с…
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Дженни_Кодес 10 ноября 2017, 18:37
Не могу как сильно восторгаться, так и сказать что-то плохое об этом фильме. Это фильм - из тех, на который идут расслабиться и перезагрузить мозг.… Читать дальше…
Герасим Ричардович 11 января 2021, 20:12
Сильный фильм. Случайно вышел на него. Осадок схожий с сериал: "Диван для одинокого мужчины". Или фильм "Скольжение". Фильм… Читать дальше…
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Эксклюзивное интервью «Киноафиши» с актрисой Ольгой Остроумовой В прокат выходит фильм «Подлец», в котором, после долгого перерыва, снялась одна из самых обаятельных советских актрис, народная артистка России Ольга Михайловна Остроумова. - Ольга
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3 ноября 2017 12:16
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