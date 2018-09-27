Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
О бедном гусаре замолвите слово О бедном гусаре замолвите слово
Киноафиша Фильмы О бедном гусаре замолвите слово

О бедном гусаре замолвите слово, 1980

1980 / СССР
мало голосов Оцените
1 голос
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Спустя тридцать лет после Отечественной войны 1812 года в городок Губернск прибывает гусарский полк, а одновременно с ним и петербургский тайный советник граф Мерзляев. Чиновнику дано задание проверить на благонадежность нескольких офицеров полка, в том числе корнета Алексея Плетнева, которому поручают конвоировать якобы опасного бунтовщика, а на самом деле провинциального актера Афанасия Петровича Бубенцова. Ситуация осложняется тем, что в дочь Бубенцова Настю влюбляется и корнет, и Мерзляев.

  • Композитор Андрей Петров написал песни на стихи Петра Вяземского и Дениса Давыдова – поэтов пушкинского времени.
  • Фильм стал второй совместной работой Олега Басилашвили и Эльдара Рязанова после картины “Служебный роман”. После съемок Рязанов дал Басилашвили слово, что будет снимать его во всех своих лентах, и даже написал для этого расписку.
  • На роль Плетнева рассматривали Александра Абдулова и Валерия Шальных. Кандидатуру Станислава Садальского, который делил гримерку с Шальных в “Современнике”, Рязанов утвердил после рекомендации режиссера Владимира Мотыля.
  • Роль Бубенцова могла достаться Александру Калягину или Леониду Броневому.
  • Съемки фильма проходили в Санкт-Петербурге, Павловске, Петергофе и подмосковной усадьбе Братцево.
  • На роль Насти в паре с Абдуловым пробовалась Татьяна Догилева.

Действие картины происходит примерно через 20 лет после Отечественной войны 1812 года. Небольшой городок взбудоражен вступлением гусарского полка. В это время в город прибывает из Санкт-Петербурга чиновник граф Мерзляев, имеющий поручение проверить нескольких гусар этого полка на благонадёжность. В местной тюрьме сидит попавший туда за скандальный поступок провинциальный актёр Бубенцов, дочь которого — Настю — любит подозреваемый в неблагонадёжности корнет Плетнёв. Мерзляев привлекает Бубенцова для своей операции, заставив его разыгрывать роль опасного бунтовщика, которого под конвоем должен перевезти Плетнёв. Бубенцов настолько входит в образ, что Плетнёв из сострадания отпускает его на свободу, после чего на Бубенцова начинается уже настоящая охота…

мало голосов Оцените
1 голос
Продолжительность 2 часа 47 минут
Год выпуска 1980
Возраст 0+
Режиссер
Эльдар Рязанов
Эльдар Рязанов
В ролях
Евгений Леонов
Евгений Леонов
Олег Басилашвили
Олег Басилашвили
Ирина Мазуркевич
Ирина Мазуркевич
Станислав Садальский
Станислав Садальский
Валентин Гафт
Валентин Гафт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма О бедном гусаре замолвите слово 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

О бедном гусаре замолвите слово смотреть онлайн

О бедном гусаре замолвите слово
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
1 голос
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
На «Ленфильме» пройдет концерт «Киношлягеры Андрея Петрова» 1 октября 2018 года в рамках «Международного дня музыки» на площадке киностудии «Ленфильм» состоится концерт «Киношлягеры Андрея Петрова» - неувядающей
Написать
27 сентября 2018 14:21
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Приложение киноафиши