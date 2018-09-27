О бедном гусаре замолвите слово, 1980

Спустя тридцать лет после Отечественной войны 1812 года в городок Губернск прибывает гусарский полк, а одновременно с ним и петербургский тайный советник граф Мерзляев. Чиновнику дано задание проверить на благонадежность нескольких офицеров полка, в том числе корнета Алексея Плетнева, которому поручают конвоировать якобы опасного бунтовщика, а на самом деле провинциального актера Афанасия Петровича Бубенцова. Ситуация осложняется тем, что в дочь Бубенцова Настю влюбляется и корнет, и Мерзляев.
Действие картины происходит примерно через 20 лет после Отечественной войны 1812 года. Небольшой городок взбудоражен вступлением гусарского полка. В это время в город прибывает из Санкт-Петербурга чиновник граф Мерзляев, имеющий поручение проверить нескольких гусар этого полка на благонадёжность. В местной тюрьме сидит попавший туда за скандальный поступок провинциальный актёр Бубенцов, дочь которого — Настю — любит подозреваемый в неблагонадёжности корнет Плетнёв. Мерзляев привлекает Бубенцова для своей операции, заставив его разыгрывать роль опасного бунтовщика, которого под конвоем должен перевезти Плетнёв. Бубенцов настолько входит в образ, что Плетнёв из сострадания отпускает его на свободу, после чего на Бубенцова начинается уже настоящая охота…