О бедном гусаре замолвите слово, 1980

Действие картины происходит примерно через 20 лет после Отечественной войны 1812 года. Небольшой городок взбудоражен вступлением гусарского полка. В это время в город прибывает из Санкт-Петербурга чиновник граф Мерзляев, имеющий поручение проверить нескольких гусар этого полка на благонадёжность. В местной тюрьме сидит попавший туда за скандальный поступок провинциальный актёр Бубенцов, дочь которого — Настю — любит подозреваемый в неблагонадёжности корнет Плетнёв. Мерзляев привлекает Бубенцова для своей операции, заставив его разыгрывать роль опасного бунтовщика, которого под конвоем должен перевезти Плетнёв. Бубенцов настолько входит в образ, что Плетнёв из сострадания отпускает его на свободу, после чего на Бубенцова начинается уже настоящая охота…