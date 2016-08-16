«Подлец»: Рецензия Киноафиши

Девушка и подлец

Дебютный полнометражный фильм Михаила Левитина-младшего, в котором он собрал, кажется, всю свою семью, начинается, как наивная мелодрама. И получает неожиданное развитие, приобретая черты трагического фарса.

Кадр из фильма «Подлец»

Юлия (Анна Левитина) – женщина-загадка: красива, горда и в свои 32 года одинока. Женщине-загадке – загадочный антураж: неприступный взгляд, изысканные наряды и одинокие вечера за книгами перед старомодным трюмо. Живет она вдвоем с мамой (Ольга Остроумова), вдовой генерала, трогательно-наивным добрым человеком. Несмотря на то, что отец Юлии (Валентин Гафт) давно ушел из жизни, в фильме он все равно присутствует, сурово взирая с портретов и иногда появляясь в воображении мамы. Однажды в этой камерной и какой-то удушливой атмосфере появляется новый герой – красавец в офицерской форме (Владимир Вдовиченков). Появляется к радости героини Остроумовой, которая решительно настроена найти дочери мужа. Вот только офицер оказывается липовый – обычный домушник, отсидевший в тюрьме и вернувшийся к верному промыслу.

Кадр из фильма «Подлец»

Но коллизия разворачивается с завидной скоростью, и любовь случается. Слепая и безрассудная, и авторы это подчеркивают: незрячий друг Юлии по имени Лука настойчиво советует ей держаться от избранника подальше. Как бы эти изречения ни сводили к глупости, не стоит отбрасывать их пророческий и даже библейский смысл. Ну а главный герой упирается в необходимость сделать выбор – быть подлецом или не быть?

Кадр из фильма «Подлец»

Надо отметить, что персонаж Вдовиченкова, хотя и обладает «нехорошей» биографией, подлец неокончательный, знакомый с муками совести. И на нежные чувства способен (надо сказать, актер мужественно держался в своем образе). На этих контрастах и играют создатели. В игру включен еще один мощный элемент – переживания Юлии. Героиня Левитиной раскрывается только к концу, в течение всего действия пребывая в сомнамбулическом состоянии. Зрителей, тем не менее, пытаются убедить, что это случай затишья перед бурей и в финальных сценах дают ей произнести яростный монолог, который звучит и как взрыв, и как обличение. Законы логики вывернуты наизнанку, что, конечно, вполне в духе фарса, но вслед за этим в воздухе повисает банальнейшая фраза: объект любви не выбирают. Очевидно, ради нее и снимали историю. С этого момента воцарившаяся на экране анархия уже не изумляет и только лишь оставляет ощущение досады.

Александра Подольникова