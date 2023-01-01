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Национальный театр: 50 лет на сцене
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National Theatre: 50 Years on Stage

Национальный театр: 50 лет на сцене, 2013

2013 / Великобритания
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О фильме

История театра во фрагментах его незабываемых постановок.

В честь 50-летия Королевского Национального театра 2 ноября 2013 года под руководством нынешнего художественного руководителя Николаса Хайтнера прошло уникальное мероприятие с участием лучших британских актеров. В этот вечер Саймон Рассел Билл, Хелен Миррен, Бенедикт Камбербэтч и многие другие вышли на сцену, чтобы вновь представить зрителям эпизоды из таких спектаклей, как: «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», «Любители истории», «Антоний и Клеопатра», «Ангелы в Америке» и «Парни и куколки». В программе также – редкие архивные материалы и интервью с участниками, проливающие свет на историю одного из самых интересных драматических театров Великобритании.

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9 голосов
Продолжительность 2 часа 48 минут
Год выпуска 2013
Возраст 16+
Режиссер
Николас Хайтнер
В ролях
Мэгги Смит
Мэгги Смит
Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч
Джуди Денч
Джуди Денч
Рэйф Файнс
Рэйф Файнс
Адриан Лестер
Адриан Лестер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Национальный театр: 50 лет на сцене 1 постер
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