Национальный театр: 50 лет на сцене, 2013

История театра во фрагментах его незабываемых постановок.

В честь 50-летия Королевского Национального театра 2 ноября 2013 года под руководством нынешнего художественного руководителя Николаса Хайтнера прошло уникальное мероприятие с участием лучших британских актеров. В этот вечер Саймон Рассел Билл, Хелен Миррен, Бенедикт Камбербэтч и многие другие вышли на сцену, чтобы вновь представить зрителям эпизоды из таких спектаклей, как: «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», «Любители истории», «Антоний и Клеопатра», «Ангелы в Америке» и «Парни и куколки». В программе также – редкие архивные материалы и интервью с участниками, проливающие свет на историю одного из самых интересных драматических театров Великобритании.