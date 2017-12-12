Карп отмороженный
– Елена Михайловна скромно живёт на пенсии в провинциальном городке. Неожиданно для себя она узнаёт о смертельном диагнозе, который может в любой момент оборвать её жизнь. Чтобы лишний раз не тревожить любимого, но постоянно занятого сына, работающего в большом городе бизнес-тренером, и избавить его от потенциальных забот, Елена Михайловна берет дело в свои руки и принимается активно хлопотать над организацией собственных похорон.
Сельская учительница Елена Михайловна (в превосходном исполнении Марины Неееловой) узнает о диагнозе, который может окончить ее дни в любой момент, и начинает тихонько готовиться к смерти, не желая беспокоить сына-«бизнесмена» (Евгений Миронов), который, судя по всему, зарабатывает тем, что втюхивает в крупном городе доверчивым лохам «позитивный настрой в жизни», «нацеленность на успех», «тренинги личностного роста» и прочую шаманскую билиберду. А подруги нашей учительницы во главе с Людмилой (Алиса Фрейндлих) ей помогают чем могут – во всех смыслах.
Это один из самых вменяемых и адекватных отечественных фильмов последних лет – с качественным сценарием, с выдающимся актерским составом, с отличными гэгами, с высшей степени трезвым взглядом на современную российскую провинцию, без идиотских спецэффектов и заискивания как перед широкой публикой, так и перед продвинутой критикой, и все же нельзя сказать, что картина эта стоит в одном ряду с шедеврами с участием вышеупомянутых выдающихся актеров. Отдельные очень хорошие сцены, в том числе с участием отличных актеров петербургских театров, которых мало кроме театралов знает, – сами по себе, фильм – сам по себе. Но смотреть, конечно, стоит.
Боже, как хорошо, что ОНИ догадались не назвать главную героиню Еленой Сергеевной. Назвали Еленой Михайловной. Или наоборот плохо. Не знаю. Тема «дорогойеленысергеевны» сквозит. Учительница. БЫВШАЯ. В деревне бывших учительниц не бывает….. Вы думаете фантасмагория? Что так не бывает? Все бывает. И справку о смерти бывший ученик выпишет. И гроб продадут. И сын мать в дом престарелых отвезет (захочет отвезти). И карпы после заморозки оживают (караси точно, спрашивал у матерого рыбака). Самое главное, что ведь «грустьпечальтоскастрашная», а чернухи нет (привет Звягинцеву). Как-то больно, но светло. Смотрел. Плакал. Соседка спрашивала «вам плохо, водички?» (мне скоро 49, я старый брутальный самец, выглядело дико). И госфинансирования нет (привет Бессеребренникову). «Дядя Самвел» денег дал….Шучу конечно. Жалко, что фильм абсолютно некоммерческий. Не заработать на нем. Но это уже совсем другая история….
Карп отмороженный
Российское кино как горы, женщина и американские горки, не знаешь что ожидать за поворотом, непредсказуемо, может быть провал или взлёт. Взять хоть предыдущий посмотренный мною фильм, Максимальный удар, полный провал и печаль. И вот Карп отмороженный.
Постер выглядит как очередное провальное кино, типичная наша современная туповатая не смешная «комедия» рассчитанная незнамо на кого, НО, как же я рад поставить но! У создателей, во главе с Владимиром Коттом, всё получилось :)
Ведь как я сказал выше, наше кино непредсказуемо и посему сразу вывел вердикт: удалось, да ещё как! Карп собрал в себе всю миловасть, трагичность и ламповую комичность историй про детей и родителей, про село и текущую там жизнь, про старость и её соприкосновение с современностью, про соседские отношения, про нашу спешку и ритм жизни.
История настолько про нас, про нашу окружающую действительность, что смотришь фильм с не сползающей улыбкой, все полтора часа. Даже в драматичные моменты остаётся легкая улыбка на лице. Плюс чудесный сюжет приправлен хорошей, да приятной картинкой, что радуется глаз, а уши на ура воспринимают чудесные диалоги и игру актёров. Вот прям положа руку на сердце, не находится минусов. Хотя супер педантичные критики смогут выискать какие-то мелочные огрехи, может даже увидят слегка переигрывание актёров… может Алиса Фрейндлих немного диссонирует в своей роли… но нет, всё это не хочется замечать когда смотришь фильм, ибо настолько тёплый и ламповый, смешной и грустный.
Обязательно сходите на Карпа отмороженного с 18 января. Варианты компании возможны самые разные: одному, с друзьями, с родителями, с детьми подростками, всей семьей, с репкой дедом бабкой и мышкой ;)
P.S. А причём же тут карп? В фильме карп это аллегория главной героини, вообщем чтобы не спойлерить, надо сходить в кино, не пожалеете :)
Моя оценка: 10 из 10
идите- не пожалеете!)
смачно сыграно!
Фильм идет в прокате по России, уточните, в каком городе вы не можете найти сеансы?
считаю, эта наш стиль(фишка, сильная сторона) - российского кинематографа!
не тупые комедии(хотя, лично у меня, большие надежды на КВНщиков - на нормальные комедии), ни надоевшие фильмы про бандитов...! фильмы основанные исключительно на игре советских и российских актёров!
исходя из этого, позволю сравнить себе этот фильм с хорошей театральной постановкой - как в театр сходил!
9 баллов из 10ти!
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