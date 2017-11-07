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Хармс - трейлер
Киноафиша Трейлеры Хармс. Трейлер

Хармс. Трейлер

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Дата публикации: 15 июня 2017
Хармс – Завсегдатай литературных тусовок и мастер эпатажа, элегантный пижон Даниил Ювачев называет себя не менее эффектно – Хармс. Он любит женщин, но те его не понимают, он считает себя гением, но его не печатают. В стенах ветхой квартиры и утопающих в клубах дыма кабинетов редакций детских журналов «Чиж» и «Ёж», в свинцовом пространстве ленинградских улиц, набережных и крыш он бросает вызов обществу и времени, столь же противоречивому, как и он сам…
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alex 7 ноября 2017, 17:35
Оценка
Не так много знаю о Хармсе, но было очень интересно смотреть.
Рекламы перед фильмом не было, здорово! В зале не было ни одного свободного места, никто не хрустел попкорном.
Всё - картины дома, работы, природы, лики актёров, музыка, темп фильма,-всё притягивало внимание. Очень надо ещё разок посмотреть, вдруг чего не дошло, скорее всего так. Такое всё реальное и нереальное, всё, что тогда происходило.
Спасибо за хорошее кино!
7 ноября 2017, 17:35 Ответить
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