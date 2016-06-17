«Человек из будущего»: Рецензия Киноафиши

Да придёт спаситель

Готовьте содержимое вашей черепной коробки к мощному удару плетью абсурда. В весьма скромный прокат выходит лента «Человек из будущего» Романа Артемьева, представленная на «Кинотавре» в 2016 году. В её основу легла короткометражка всё того же Артемьева под названием «Спаситель», которая получила «Гран-При» международного кинофестиваля «Короче» в 2013-ом.

Кадр из фильма «Человек из будущего»

Сюжет на первый взгляд смахивает на русского и доведённого до абсурда «Терминатора». В мире объявлен конец света, так как от солнца оторвался кусок, и он летит на Землю. Каждый решает встретить Армагеддон по-своему: кто напьётся с друзьями и близкими, а кто доработает последнюю смену и отправится в уютный подвал в полном одиночестве. Работница супермаркета Гуля выбрала второй вариант. Но тут в магазин врывается незнакомец, который представляется научным сотрудником Сашей Меркурьевым из будущего. Он говорит, что предотвратить конец света можно, но только если успеть «непорочно» зачать ребёнка, а матерью спасителя планеты должна стать именно Гуля. Однако после состоявшегося зачатия, выясняется, что мужчина ошибся девушкой, потому что она, видите ли, из Бешкека, а ему нужна из Ташкента.

Кадр из фильма «Человек из будущего»

Всё это уже можно было увидеть в коротком метре. Полнометражную версию открывают те же самые сцены, правда, некоторые из них слегка изменены. Например, главный герой вместо Ромы (в честь режиссёра) теперь зовётся Сашей, как и актёр его сыгравший (Александр Числов). Также не обошлось и без цензуры, и этим самым посмотревших «Спасителя» зрителей избавили от повторного «счастья» лицезреть голую пробежку «учёного» по улице. Ну а далее картина отвечает на вопрос, что же случилось после осознания героем своей ошибки.

Кадр из фильма «Человек из будущего»

Эта история в короткометражном формате значительно превосходит своего полнометражного родственника, так как она оставляла открытую концовку и давала возможность вольного трактования. Был ли главный герой мастером пикапа, который решил перед концом света развлечься? Или же он на самом деле прибыл из будущего и спас человечество от гибели? Обе версии имели право на существование, но в «Человеке из будущего» вы узнаете, какая же из них правдива. Авторы сценария решили сохранить все интриги до конца, не менее абсурдного, чем сам фильм. Они водят зрителя за нос, не давая до конца понять, является ли главный герой просто психом или же недооценённым и выдающимся учёным умом?

Кадр из фильма «Человек из будущего»

Если вы вдруг смотрели документальную картину «Странные частицы» Дениса Клеблеева, то вам будет сложно не заметить сходство между героями. Правда, один из них существует в реальности, а второй является карикатурным персонажем. Вот только художественный вымысел, дошедший до экранов страны, проигрывает малоизвестной ленте, показанной на фестивалях, по всем параметрам. Вообще, из подобной идеи можно было бы состряпать нечто мало-мальски толковое, но слишком уж много в её реализации отталкивающих моментов. Во-первых, несмотря на небольшой хронометраж, фильм всё равно кажется затянутым. Во-вторых, всё то, что должно было по идее рассмешить своей абсурдностью, вызывает больше недоумение, нежели хохот. А в-третьих, в картине нет ни одного содержательного диалога, напрочь отсутствуют привлекательность и харизма, и актёры не вызывают и грамма симпатии.

Кадр из фильма «Человек из будущего»

Можно, конечно, предположить, что перед нами история о невозможности понять отдельного человека и о его поиске того, кто попытается это сделать. То есть о такой любви, когда встречаются двое, отвергнутых обществом, людей. Но тут даже не улавливается момент, когда же между героями вспыхнуло чувство, и почему оно возникло, тоже не показывается. Поэтому поверить в это очень трудно, практически невозможно.

Кадр из фильма «Человек из будущего»

Само повествование является невнятным. Первая часть фильма вмещает в себя события всего пары дней, а во вторую, гораздо меньшую по времени, попытались втиснуть сразу 9 месяцев. Всё происходящее на экране настолько далеко от реальности, что в это не хочется верить, даже если предположить возможность подобной ситуации с концом света. Если постараться воспринимать «Человека из будущего» как театр абсурда и настроиться с ним на одну волну, то, возможно, получится уловить позитивные вибрации. Но в любом другом случае, в особенности киногруманам, от подобного зрелища лучше просто воздержаться.

Кадр из фильма «Человек из будущего»

В российском прокате с 16 июня 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Человек из будущего»

Трошина Олеся