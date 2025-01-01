Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Кифер Сазерленд
Награды
Награды и номинации Кифер Сазерленд
Kiefer Sutherland
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Связи
Награды и номинации Кифер Сазерленд
Золотой глобус 2002
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2009
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2007
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2006
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2004
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2003
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучший актёр в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Золотая малина 2015
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2004
Лучший злодей
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1997
Лучший злодей
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
«Маша и Медведь», «Фиксики» или все-таки «Крокодил Гена» с «Ежиком в тумане»? Какой мультик пойдет ребенку на пользу — объяснила психолог
К сожалению, новое «Заклятие» тоже в списке: 3 хоррора 2025 года, которые зрители ждали, а оказалось — зря
Мел Гибсон работает над сиквелом «Страстей Христовых»: бюджет у блокбастера будет втрое больше, чем у оригинального хита
Переспал, мутировал, попал под прицел: Нетфликс снимает «самую пикантную» версию «Людей-Икс»
У «Франкенштейна» Гильермо дель Торо теперь роскошный рейтинг «свежести» от зрителей на Rotten Tomatoes — фильм выйдет на Netflix уже через пару недель
Не только «Солнцестояние»: лучшие фольклорные хорроры, которые стоит припасти на Хэллоуинскую ночь
Выживи, если сможешь: 10 свежих фильмов о конце света — и №5 называют венгерским ответом «Одним из нас»
Катерину из «Москва слезам не верит» вы бы сразу узнали: вот 5 других фильмов СССР — вспомните их по героиням с брошкой (тест)
Отсняли только 15 эпизодов: у руля 8 сезона «Невского» новый режиссер — фанаты гадают, не превратится ли он в мини-сериал
Сравнения с «Августом 44-го» неуместны: собравший миллиард боевик Высоцкий поставил в ряд с новым «Мастером и Маргаритой»
Никулина в «Операции "Ы"» все узнают: а вы попробуйте вспомнить 5 других фильмов СССР по кадрам с гитарой (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667