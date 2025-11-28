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Постер фильма Звезда не того масштаба
5.6
Киноафиша Фильмы Звезда не того масштаба
5.6

Звезда не того масштаба

, 2025
Tinsel Town
Великобритания / комедия / 18+
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Постер фильма Звезда не того масштаба
5.6
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Не пойду 0

О фильме

Кинозвезда ошеломлена, когда его успешную экшн-франшизу отменяют. С стремительным падением карьерных перспектив в Голливуде он отправляется в Англию, чтобы возродить себя на театральных подмостках лондонского Вест-Энда. Но к своему ужасу, он оказывается в уютной английской деревушке, где ему достается роль в местном рождественском представлении — традиционном действе, сочетающем песни, танцы, смешные сценки и активное участие зрителей. Окруженный колоритными местными жителями, среди которых он находит и новую любовь, он получает шанс восстановить отношения с семьей. То, что начиналось как худший период его жизни, превращается в замечательную рождественскую историю о втором шансе и силе настоящих чувств.

В ролях

Кифер Сазерленд
Кифер Сазерленд
Bradley Mac
Элис Ив
Элис Ив
Ребел Уилсон
Ребел Уилсон
Дерек Джекоби
Дерек Джекоби
Джеймс Лэнс
Джеймс Лэнс
Дэнни Дайер
Люсьен Лависконт
Люсьен Лависконт
Мира Сайал
Мира Сайал
Рэй Фиарон
Маваан Ризван
Nigel
Азим Чодри
Азим Чодри
Matilda Firth
Режиссер Крис Фоггин
Сценарист Пирс Эшуорт, Адам Браун, Jake Brunger, Frazer Flintham
Композитор Sami Goldberg, Kara Talve
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 28 ноября 2025
Премьера в мире 28 ноября 2025
Дата выхода
4 декабря 2025 Израиль
5 декабря 2025 Ирландия PG
11 декабря 2025 Украина
5 декабря 2025 ЮАР
Сборы в мире $30 210
Производство Future Artists Entertainment, Sky Original Films
Другие названия
Tinsel Town, Das Wunder von Stoneford, Kokhav Nofel, Miasto w blasku świąt, Una Navidad diferente

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 14 голосов
5.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии 
Обновлено 6 ноября 2025

Отзывы о фильме

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