Кинозвезда ошеломлена, когда его успешную экшн-франшизу отменяют. С стремительным падением карьерных перспектив в Голливуде он отправляется в Англию, чтобы возродить себя на театральных подмостках лондонского Вест-Энда. Но к своему ужасу, он оказывается в уютной английской деревушке, где ему достается роль в местном рождественском представлении — традиционном действе, сочетающем песни, танцы, смешные сценки и активное участие зрителей. Окруженный колоритными местными жителями, среди которых он находит и новую любовь, он получает шанс восстановить отношения с семьей. То, что начиналось как худший период его жизни, превращается в замечательную рождественскую историю о втором шансе и силе настоящих чувств.
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