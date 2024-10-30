Присяжный участвует в судебном процессе по делу об убийстве, в ходе которого выясняется, что он мог стать причиной смерти жертвы. Теперь он должен решить дилемму: манипулировать присяжными, чтобы спасти себя, или раскрыть правду и сдаться.
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Кифер Сазерленд получил роль, написав Клинту Иствуду и рассказав ему, насколько он большой поклонник его творчества, а также что хочет сняться в одном из его фильмов до того, как тот уйдёт на пенсию. Отец Кифера, Дональд Сазерленд, снимался с Клинтом в фильмах «Герои Келли» (1970) и «Космические ковбои» (2000).
Фильм… Читать дальше…