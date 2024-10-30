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Постер фильма Присяжный №2
7.3
Присяжный №2 - Трейлер
Киноафиша Фильмы Присяжный №2
7.3

Присяжный №2

, 2024
Juror #2
США / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Присяжный №2
7.3
Присяжный №2 - Трейлер
Присяжный №2  Трейлер

О фильме

Присяжный участвует в судебном процессе по делу об убийстве, в ходе которого выясняется, что он мог стать причиной смерти жертвы. Теперь он должен решить дилемму: манипулировать присяжными, чтобы спасти себя, или раскрыть правду и сдаться.

В ролях

Клинт Иствуд
Клинт Иствуд
Тони Коллетт
Тони Коллетт
Faith Killebrew
Николас Холт
Николас Холт
Justin Kemp
Дж.К. Симмонс
Дж.К. Симмонс
Harold
Зои Дойч
Зои Дойч
Allison Crewson
Кифер Сазерленд
Кифер Сазерленд
Larry Lasker
Megan Mieduch
Allison's Friend
Melanie Harrison
Campaign Manager
Эдриэнн С. Мур
Yolanda
Дрю Шейд
Brody
Лесли Бибб
Лесли Бибб
Denice Aldworth
Режиссер Клинт Иствуд
Сценарист Джонатан Абрамс
Композитор Марк Манчина
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 37 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 2 декабря 2024
Премьера в мире 30 октября 2024
Дата выхода
2 сентября 2026 Россия
1 ноября 2024 Великобритания 12A
16 января 2025 Германия 12
17 декабря 2024 Израиль
1 ноября 2024 Ирландия 12A
31 октября 2024 Испания 12
14 ноября 2024 Италия 6+
31 октября 2024 Нидерланды
1 апреля 2025 Новая Зеландия M
1 ноября 2024 США
30 октября 2024 Франция 12
Бюджет $30 000 000
Сборы в мире $27 300 000
Производство Warner Bros., Dichotomy Films, Gotham Group
Другие названия
Juror #2, Jurado Nº 2, Esküdt #2, Giurato numero 2, Jurado #2, Juré #2, Juré n°2, Jüri Üyesi No:2, Kettes számú esküdt, Porotce č. 2, Porotnik broj 2, Przysięgły #2, Przysięgły nr 2, Vandekohtunik nr 2, Поротник број два, Присяжний #2, Присяжный номер два, 二号陪审员, 二號陪審員, 陪審員2番, Присяжный №2, Juror No 2, Juror No. 2, Jurado N.º 2, Juror Number 2

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 16 голосов
7 IMDb
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Обновлено 20 октября 2025

Трейлеры фильма

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Присяжный №2 - Трейлер
Присяжный №2 Трейлер
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Отзывы о фильме

ikolmogorova 18 октября 2025, 09:53
Клинт Иствуд. Легенда мирового кинематографа. В мае 2025 года ему исполнилось 95 лет! Но разве это старик?! Это Творец, снимающий Шедевры!
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Интересные факты

Кифер Сазерленд получил роль, написав Клинту Иствуду и рассказав ему, насколько он большой поклонник его творчества, а также что хочет сняться в одном из его фильмов до того, как тот уйдёт на пенсию. Отец Кифера, Дональд Сазерленд, снимался с Клинтом в фильмах «Герои Келли» (1970) и «Космические ковбои» (2000).

Новости о фильме

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