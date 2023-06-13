Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Астрал. Женщина в черном" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Джейми Фокс объединяет силы с Джоном Бойегой в трейлере фильма «Они клонировали Тайрона»

Джейми Фокс объединяет силы с Джоном Бойегой в трейлере фильма «Они клонировали Тайрона»

13 июня 2023 17:04
Джейми Фокс объединяет силы с Джоном Бойегой в трейлере фильма «Они клонировали Тайрона»

Сатирическая картина о правительственном заговоре в бедном черном районе.

Netflix опубликовал первый трейлер сатирического фантастического боевика «Они клонировали Тайрона» (They Cloned Tyrone) с обладателем «Оскара» Джейми Фоксом и лауреатом «Золотого глобуса» Джоном Бойегой в главных ролях.

Главные герои — трое черных друзей, Фонтейн (Бойега), Слик (Фокс) и Йо-Йо (Тейона Паррис). Однажды они становятся свидетелями серии необъяснимых событий, расследование которых выводит их на след масштабного правительственного заговора. Выследив виновников загадочных инцидентов, герои обнаруживают огромный секретный научный комплекс, в котором ученые проводят жуткие эксперименты над ними и их соседями.

В фильме также снялись Тайлер Антониус, Кифер Сазерленд, Дэвид Алан Грир и другие. Постановщиком картины выступил Джуэл Тейлор, наиболее известный как сценарист спортивной драмы «Крид 2» и мультфильма «Космический джем: Новое поколение». Данная лента является его режиссерским дебютом.

«Они клонировали Тайрона» станет первым проектом Фокса с момента его госпитализации по причине возникновения «медицинских осложнений» ранее в этом году.

Дебютный показ фильма состоится на Американском фестивале черного кино (ABFF) 14 июня, после чего картина выйдет на Netflix 21 июля.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Подростки против маньяка и акула-убийца: 6 летних фильмов ужасов Подростки против маньяка и акула-убийца: 6 летних фильмов ужасов Читать далее 13 июня 2023
Шериф Джон Траволта противостоит Стивену Дорффу в трейлере драматического боевика Mob Land Шериф Джон Траволта противостоит Стивену Дорффу в трейлере драматического боевика Mob Land Читать далее 14 июня 2023
Инопланетяне по ошибке похищают ребенка в трейлере нового мультфильма Pixar «Элио» Инопланетяне по ошибке похищают ребенка в трейлере нового мультфильма Pixar «Элио» Читать далее 14 июня 2023
Вышел дублированный трейлер триллера с Николасом Кейджем «Схватка с дьяволом» Вышел дублированный трейлер триллера с Николасом Кейджем «Схватка с дьяволом» Читать далее 13 июня 2023
Истории чемпионов: 8 фильмов и сериалов про баскетбол Истории чемпионов: 8 фильмов и сериалов про баскетбол Читать далее 9 июня 2023
Возмездие грядет: Киноафиша приглашает на показ фильма «Бог — это пуля» Возмездие грядет: Киноафиша приглашает на показ фильма «Бог — это пуля» Читать далее 13 июня 2023
Эмма Стоун показывает свой нрав в новом трейлере «Бедных-несчастных» Йоргоса Лантимоса Эмма Стоун показывает свой нрав в новом трейлере «Бедных-несчастных» Йоргоса Лантимоса Читать далее 9 июня 2023
Что смотреть на выходных: «Форсаж 10», психологический триллер с Томом Холландом и хоррор «Бруклин 45» Что смотреть на выходных: «Форсаж 10», психологический триллер с Томом Холландом и хоррор «Бруклин 45» Читать далее 9 июня 2023
Джейми Фокс объединяет силы с Джоном Бойегой в трейлере фильма «Они клонировали Тайрона» Джейми Фокс объединяет силы с Джоном Бойегой в трейлере фильма «Они клонировали Тайрона» Читать далее 13 июня 2023
Никита Ефремов попадает в мир особых книг в трейлере фэнтезийного сериала «Библиотекарь» Никита Ефремов попадает в мир особых книг в трейлере фэнтезийного сериала «Библиотекарь» Читать далее 9 июня 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше