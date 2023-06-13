Джейми Фокс объединяет силы с Джоном Бойегой в трейлере фильма «Они клонировали Тайрона»

Netflix опубликовал первый трейлер сатирического фантастического боевика «Они клонировали Тайрона» (They Cloned Tyrone) с обладателем «Оскара» Джейми Фоксом и лауреатом «Золотого глобуса» Джоном Бойегой в главных ролях.

Главные герои — трое черных друзей, Фонтейн (Бойега), Слик (Фокс) и Йо-Йо (Тейона Паррис). Однажды они становятся свидетелями серии необъяснимых событий, расследование которых выводит их на след масштабного правительственного заговора. Выследив виновников загадочных инцидентов, герои обнаруживают огромный секретный научный комплекс, в котором ученые проводят жуткие эксперименты над ними и их соседями.

В фильме также снялись Тайлер Антониус, Кифер Сазерленд, Дэвид Алан Грир и другие. Постановщиком картины выступил Джуэл Тейлор, наиболее известный как сценарист спортивной драмы «Крид 2» и мультфильма «Космический джем: Новое поколение». Данная лента является его режиссерским дебютом.

«Они клонировали Тайрона» станет первым проектом Фокса с момента его госпитализации по причине возникновения «медицинских осложнений» ранее в этом году.

Дебютный показ фильма состоится на Американском фестивале черного кино (ABFF) 14 июня, после чего картина выйдет на Netflix 21 июля.