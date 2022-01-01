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Вячеслав Шалевич
Вячеслав Шалевич
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Вячеслав Шалевич
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Дата рождения
27 мая 1934
Возраст
88 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Биография Вячеслав Шалевич
Родился 27 мая 1934 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Вячеслав Шалевич
Пристань
2011, Россия
0.0
Только не сейчас
мелодрама
2010, Россия / Польша
7.0
Клоуны
мелодрама, приключения
2009, Россия
0.0
Чудеса в Решетове
комедия, фэнтези
2004, Россия
5.0
Мастер и Маргарита
драма
1994, Россия
7.0
Американский дедушка
комедия
1993, Россия
5.0
Фиктивный брак
драма
1992, Украина
4.0
Прощение
мелодрама, драма
1992, Украина
6.0
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