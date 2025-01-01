Меню
Киноафиша
Персоны
Кристофер Ли
Награды
Christopher Lee
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Кристофер Ли
BAFTA 2011
Academy Fellowship
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2003
Лучший бой
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2002
Лучший бой
Номинант
Лучший злодей
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
