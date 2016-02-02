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Неровная земля - трейлер
Киноафиша Трейлеры Неровная земля. Трейлер

Неровная земля. Трейлер

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Дата публикации: 2 февраля 2016
Неровная земля – Тихоня-бармен Пьер возвращается в родной город после смерти родителей. Он влюбляется в загадочную девушку по имени Стелла. И это прекрасное событие вынуждает его столкнуться нос к носу с преступным элементом в лице Шэйна.
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5.3 Неровная земля
Неровная земля драма, 2016, Канада / США
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