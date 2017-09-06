«Вспомни все»: Рецензия Киноафиши

Раскрывая тайны и переживая прошлое

Гениальный учёный Гордон Данн (Мартин Донован) создаёт уникальный аппарат, с помощью которого можно извлекать из памяти человека воспоминания даже многолетней давности и записывать их на носитель. При помощи этого прибора он хочет помогать людям заново переживать события прошлого, что поможет лечить многие психологические заболевания. Но буквально за день до презентации он умирает при загадочных обстоятельствах в собственном кабинете. Главный герой (Питер Динклэйдж), ставший свидетелем разговоров о побочных эффектах этого аппарата, пытается выяснить, случайна ли эта смерть. Под подозрение могут попасть все, кто видел Гордона в ночь убийства: жена, с которой он поругался, коллега, не согласный с тем, что презентацию нужно отложить, участники пробных испытаний и другие заинтересованные люди. Он забирает аппарат и носители с воспоминаниями из офиса учёного и с их помощью пытается восстановить ход событий. Но к загадочной смерти примешиваются ещё и побочные эффекты машины.

Кадр из фильма «Вспомнить заново»

Режиссёр Марк Палански, знакомый широкой публике разве что по сказочной «Пенелопе» и не менее сказочным эпизодам сериала «Лемони Стикет: 33 несчастья», на сей раз решил обойтись без детской фэнтезийности и взяться за серьёзную научную фантастику в духе Филипа Дика. Тема извлечённых, наложенных или фальшивых воспоминаний во все времена была крайне любима как писателями, так и режиссёрами, поскольку позволяла показывать прошлое не в виде флэшбеков, а через призму восприятия конкретного человека, да ещё и давала возможность сомневаться в правдивости рассказов даже главного героя. Многие произведения уже упомянутого Филипа Дика, а позже и фильмы по ним, были построены именно на этих идеях. Взять хотя бы две экранизации «Вспомнить всё», «Час расплаты» Джона Ву или легендарного «Бегущего по лезвию», продолжение которого все ждут с нетерпением.

Кадр из фильма «Вспомнить заново»

Но Палански в данном случае пытается превратить научную фантастику в смесь детектива, триллера и драмы, и вот именно тут начинаются проблемы. Слишком большое количество жанровых наслоений не даёт проникнуться ни одной из составляющих в полной мере. Детектив, где расследование строится не на поиске улик, а на исследовании воспоминаний участников событий, мог бы оказаться действительно захватывающим. Идея триллера об образах из прошлого, наслаивающихся на реальные события, была бы не нова, но держала бы в напряжении. И наконец, драма о том, как прошлые поступки влияют на нашу жизнь, и о том, что упуская момент в настоящем, мы потом мучительно пытаемся к нему вернуться, наверняка тронула бы современного зрителя, так привыкшего говорить «раньше было лучше». Но режиссёр слишком уж неровно перескакивает с одного настроения на другое: вот герой страдает по умершему брату и тут же пугается его появления в реальности. Вот он с помощью фантастических технологий расследует дело умершего учёного, но каждый встреченный человек по не до конца понятным причинам начинает изливать ему свою душу. В итоге, как только зритель погружается в одну атмосферу — её тут же сменяет другая.

Кадр из фильма «Вспомнить заново»

Но есть у фильма и достоинства. В первую очередь это прекрасная игра Питера Динклэйджа. Начав когда-то с низкобюджетных комедий, он давно уже стал одним из самых интересных актёров современности. И здесь Динклэйдж снова отыгрывает на все сто. Иногда даже хочется сказать, что он слишком хорош для этого фильма, поскольку остальные персонажи сильно проигрывают ему в живости и яркости эмоций, даже талантливый Антон Ельчин, для которого эта роль стала одной из последних. В остальном фильм можно назвать скорее «неброским», он не раздражает, в нём нет очевидных алогизмов или провалов, но и не привлекает особого внимания. Картинка, действие, саундтрек — по большей части внимаю просто не за что зацепиться. Большинство сюжетных ходов достаточно предсказуемы, а диалоги достаточно стандартны. Хотя, как выясняется потом, многое из этого сделано почти специально, поскольку зрителя ожидает совершенно неожиданный финальный твист, который на первый взгляд не связан с основной интригой картины, но по факту оказывается даже важнее главных тайн сюжета.

Алексей Хромов