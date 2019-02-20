«Последние любовники»: Рецензия Киноафиши
Судьба сводит молодых людей в португальском городе Порту, где Мати Варнье (Люси Лукас) изучает археологию, а Джейк Климан (Антон Ельчин) трудится на раскопках. Она француженка, следит за фигурой и здоровьем, ттренируется по четыре раза в неделю. Он американец и ест все подряд, особо не задумываясь о здоровье и внешности. Хэппи-энд в ленте Гейба Клингера стоит под большим вопросом, зато сладость и боль воспоминаний разлиты повсюду.
Свой фильм режиссер посвятил актеру Антону Ельчину, трагически погибшему летом 2016 года. Но на этом тема памяти не исчерпывается. «Последние любовники» состоят из трех частей, и в каждой главе Клингер приоткрывает новые подробности в отношениях пары, объясняя, почему они решились впустить друг друга в свою жизнь. Зритель вновь и вновь возвращается к ужину двух влюбленных, что позволяет фильму корректировать последовательность событий, собирая заново картину мира. Клингер не скупится на детали, встраивая в ткань повествования неожиданные моменты в жизни Варнье и Климана до встречи в Португалии. Игры режиссера со временем как бы останавливают его. Неслучайно персонажи Ельчина и Лукас связаны с археологией – «Порту» устроен как самозабвенное (и возможно навязчивое) копание в себе. В прошлое героев хочется вернуться и остаться в нем навсегда. Увлеченность прошлым проявляется и в визуальной составляющей: оператор Уайат Гарфилд усиливает "зерно" изображения, и к финалу фильм все больше походит на фотографии из старых журналов.
Фильм Клингера рискует показаться излишне слащавым и трогательным, но откровенность и искренность его диалогов вызывает снисходительную улыбку. Не задохнуться в безмерных сентиментальных репликах о любви и потрясающей ночи, «Любовникам» позволяют острые углы в характерах главных героев фильма. Мати и Джейк отнюдь не наивные подростки, увлекшиеся друг другом на каникулах, они невольные путники, оторванные от дома. И если герой Ельчина пытается закрепиться в жизни возлюбленной, то у героини Лукас нет сил играть по его правилам. При всей рафинированности любовной линии, вовлечены в нее люди, не справляющиеся с ритмичностью жизни, потерявшие себя, время, веру в будущее и возможность изменений.
Елена Громова
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