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Киноафиша Рецензии «Последние любовники»: Рецензия Киноафиши

«Последние любовники»: Рецензия Киноафиши

20 февраля 2019 00:00
«Последние любовники»: Рецензия Киноафиши
Царство памяти

Судьба сводит молодых людей в португальском городе Порту, где Мати Варнье (Люси Лукас) изучает археологию, а Джейк Климан (Антон Ельчин) трудится на раскопках. Она француженка, следит за фигурой и здоровьем, ттренируется по четыре раза в неделю. Он американец и ест все подряд, особо не задумываясь о здоровье и внешности. Хэппи-энд в ленте Гейба Клингера стоит под большим вопросом, зато сладость и боль воспоминаний разлиты повсюду.

Кадр из фильма «Порту»
Кадр из фильма «Последние любовники»

Свой фильм режиссер посвятил актеру Антону Ельчину, трагически погибшему летом 2016 года. Но на этом тема памяти не исчерпывается. «Последние любовники» состоят из трех частей, и в каждой главе Клингер приоткрывает новые подробности в отношениях пары, объясняя, почему они решились впустить друг друга в свою жизнь. Зритель вновь и вновь возвращается к ужину двух влюбленных, что позволяет фильму корректировать последовательность событий, собирая заново картину мира. Клингер не скупится на детали, встраивая в ткань повествования неожиданные моменты в жизни Варнье и Климана до встречи в Португалии. Игры режиссера со временем как бы останавливают его. Неслучайно персонажи Ельчина и Лукас связаны с археологией – «Порту» устроен как самозабвенное (и возможно навязчивое) копание в себе. В прошлое героев хочется вернуться и остаться в нем навсегда. Увлеченность прошлым проявляется и в визуальной составляющей: оператор Уайат Гарфилд усиливает "зерно" изображения, и к финалу фильм все больше походит на фотографии из старых журналов.

Кадр из фильма «Порту»
Кадр из фильма «Последние любовники»

Фильм Клингера рискует показаться излишне слащавым и трогательным, но откровенность и искренность его диалогов вызывает снисходительную улыбку. Не задохнуться в безмерных сентиментальных репликах о любви и потрясающей ночи, «Любовникам» позволяют острые углы в характерах главных героев фильма. Мати и Джейк отнюдь не наивные подростки, увлекшиеся друг другом на каникулах, они невольные путники, оторванные от дома. И если герой Ельчина пытается закрепиться в жизни возлюбленной, то у героини Лукас нет сил играть по его правилам. При всей рафинированности любовной линии, вовлечены в нее люди, не справляющиеся с ритмичностью жизни, потерявшие себя, время, веру в будущее и возможность изменений.

Елена Громова

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