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Умирающий свет - трейлер
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Умирающий свет. Трейлер

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Дата публикации: 16 октября 2014
Умирающий свет – Эван Лейк, сотрудник ЦРУ, большую часть жизнь проведший за столом в офисе, вынужден выйти на пенсию по состоянию здоровья, у него начала развиваться деменция. В то же время он узнаёт, что Мухаммед Банир, в своё время пытавший его, и считавшийся мёртвым на протяжении последних двадцати лет, на самом деле жив. С помощью молодого сотрудника ЦРУ Эван начинает поиски. Кроме сведения личных счётов им движет и холодный расчёт. Говорят, у Банира есть лекарство, способное остановить болезнь самого Лейка.
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4.5 Умирающий свет
Умирающий свет триллер, драма, 2015, США
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