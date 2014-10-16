Умирающий свет
– Эван Лейк, сотрудник ЦРУ, большую часть жизнь проведший за столом в офисе, вынужден выйти на пенсию по состоянию здоровья, у него начала развиваться деменция. В то же время он узнаёт, что Мухаммед Банир, в своё время пытавший его, и считавшийся мёртвым на протяжении последних двадцати лет, на самом деле жив. С помощью молодого сотрудника ЦРУ Эван начинает поиски. Кроме сведения личных счётов им движет и холодный расчёт. Говорят, у Банира есть лекарство, способное остановить болезнь самого Лейка.
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