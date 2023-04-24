Шоу «Фактор страха» – это новая версия легендарной развлекательной программы о встрече со своими фобиями. Звезды российского шоу-бизнеса под присмотром ведущего Алексея Чадова поднимутся в горы, спустятся на дно и пройдут сложнейшие испытания на силу, отвагу и выносливость. Среди участников шоу: Владимир Маркони, Дава, Егор Шип, Мария Погребняк, Алексей Столяров и многие другие. Те из них, кому удастся побороть давние страхи и преодолеть все преграды, смогут заработать 300 тысяч рублей для благотворительного фонда.