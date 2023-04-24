Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Возвращение в Сеул" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер телешоу Фактор страха
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Фактор страха

Фактор страха (2023 - …)

Фактор страха 16+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Телеканал СТС
Стрим-сервис More.tv
О чем телешоу

Шоу «Фактор страха» – это новая версия легендарной развлекательной программы о встрече со своими фобиями. Звезды российского шоу-бизнеса под присмотром ведущего Алексея Чадова поднимутся в горы, спустятся на дно и пройдут сложнейшие испытания на силу, отвагу и выносливость. Среди участников шоу: Владимир Маркони, Дава, Егор Шип, Мария Погребняк, Алексей Столяров и многие другие. Те из них, кому удастся побороть давние страхи и преодолеть все преграды, смогут заработать 300 тысяч рублей для благотворительного фонда.

Фактор страха - тизер
Фактор страха
тизер
В ролях
В ролях
Алексей Чадов
Алексей Чадов
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона телешоу «Фактор страха»
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
24 апреля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Фактор страха - Сезон 1 Сезон 1
2023, 1 эпизод
 
Кадры из телешоу
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Приложение киноафиши