Сериал «Четвертая смена» – это отечественная криминальная драма о русско-китайской мафии. Судьба сводит вместе двух совершенно разных людей – бывшего оперативника МВД Данилу Четкова и учителя из Китая Йонга. Один лишился работы и звания из-за неудачной операции по поимке контрабандистов. Другой прилетел в Россию в поисках бесследно пропавшей дочери Мэй. Китаец не знает ни языка, ни местных законов, поэтому просит Четкова стать его сопроводителем и консультантом. Вместе они противостоят преступному синдикату.