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Киноафиша Сериалы Четвёртая смена
Четвёртая смена (2018 - 2018) Четвёртая смена 16+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность 8 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «Четвертая смена» – это отечественная криминальная драма о русско-китайской мафии. Судьба сводит вместе двух совершенно разных людей – бывшего оперативника МВД Данилу Четкова и учителя из Китая Йонга. Один лишился работы и звания из-за неудачной операции по поимке контрабандистов. Другой прилетел в Россию в поисках бесследно пропавшей дочери Мэй. Китаец не знает ни языка, ни местных законов, поэтому просит Четкова стать его сопроводителем и консультантом. Вместе они противостоят преступному синдикату.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Алексей Чадов
Алексей Чадов
Сергей Чирков
Сергей Чирков
Михаил Хмуров
Михаил Хмуров
Виктор Добронравов
Виктор Добронравов
Евгений Харитонов
Евгений Харитонов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Четвёртая смена - Сезон 1 Сезон 1
2018, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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