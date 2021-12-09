«Любовь, любовь, любовь»: Рецензия Киноафиши

Постер фильма иногда говорит о его содержании красноречивее трейлера или синопсиса. Это верно, по крайней мере, в случае с «Любовью, любовью, любовью». Разделенный на три части, на каждой из которых изображено несколько бессмысленно улыбающихся звезд, постер источает эфемерный запах благоглупости и приевшихся мудростей жизни, которыми зрителя пичкают на протяжении часа с лишним. Ощущение это поддерживается и весьма характерным названием, которое могло бы послужить заглавием к фильму-пародии и, к сожалению, подтверждается самим фильмом.

В исключительных случаях, к которым трижды «Любовь» не относится, сам жанр мелодраматической комедии, кроме невыносимой радужности бытия, предлагает простую, но обаятельную историю, которая против воли заглушает голос здравого смысла и нежно укладывает его спать. Таковы, например, фильмы мастерицы этого жанра Нэнси Майерс — «Отпуск по обмену» (2006), «Любовь по правилам и без» (2003), «Стажер» (2015), «Простые сложности» (2009). Часто героями подобных фильмов являются люди уже зрелого возраста, вполне состоявшиеся, терзающиеся проблемами третьего или четвертого порядка в соответствии с заношенной теорией Маслоу. Дети уже в колледже, закладная на дом выплачена, остается только решить, что делать со своим благополучием и ближайшими десятилетиями.

Нечто подобное в «Любви, любви, любви» пытается изобразить и Элинор Коппола — верная подруга Фрэнсиса Форда. В 2016 году она уже представила упражнение на эту же тему, не самое запоминающееся, но, по крайней мере, услаждающее взор видами сельской Франции — комедийную мелодраму «Париж подождет» с Дайан Лэйн, героиня которой путешествует по стране и решает свои проблемы с вечно занятым на съемках мужем-продюсером.

Любовь, любовь, любовь

К слову, похожий сюжет и у первой из трех новелл «Любви». По нему супружеская пара, Джоэнн (Джоэнн Уэлли) и Джек (Крис Мессина), разделенная сотнями километров (или, если быть точнее, миль) — он занят на съемках фильма, она развивает своей едва появившийся бизнес — устраивают онлайн-свидание в ресторане. Разумеется, каждый в своем. Безусловно влюбленные друг в друга, они флиртуют, пьют вино и болтают по «зуму». Всё это мило – даже фривольный поворот в конце, когда Джоэнн приезжает к Джеку.

Вторая из новелл совсем никуда не годится и напоминает о неловких литературных опытах домохозяйки из пригорода, не знающей, чем себя занять. Престарелая пара — Дайана (Кэти Бейкер) и Джон (Маршалл Белл) — переживают «кризис» в отношениях. Джон как-то заявляет, что подумывает подыскать себе подружку, потому что жена отказывается ходить с ним в море на яхте и посещать выставки ретро-автомобилей. Этот великий «кризис», существующий только на бумаге, разрешается невыносимо просто — она отправляется с ним в короткое, но утомительное плавание, на протяжении которого он беспрерывно ворчит, а потом они вместе возвращаются домой. Всё — двадцать минут хронометража потрачены.

Самая содержательная третья новелла представляет собой поминки по Кэрол — писательнице, чья дочь Кэролайн (Майя Казан) собирает всех ее подруг. У каждой припасено по забавной, анекдотичной, а то и грустной истории, связанной с ушедшей. Слезоточиво, мелодраматично — одним словом, приготовьте ваши носовые платки. И немного забавно, главным образом оттого, что каждая героиня очень организовано, по очереди произносит свой монолог, который никто из десяти присутствующих не смеет прервать. Собственно, и сами реплики не настолько хороши, легки и остроумны, чтобы отвлечь от наличия ярко выраженного конфликта в истории (многолетняя обида Кэролайн на свою maman как по волшебству исчезает после одной из историй).

Любовь, любовь, любовь

In summa, в «Любви, любви, любви» есть все недостатки жанра — легковесность, раскиданные там и здесь банальности — и практически ни одного его достоинства. Картинка, порезанная на восьмерки, не дышит, а герои скованы антологичностью сюжета и не успевают понравиться зрителю. Впрочем, если вы непритязательны, и несколько расслабленная атмосфера, почти не тревожащая чувств, для вас важнее сюжетных коллизий, то «Любовь, любовь, любовь» вполне может вам понравиться.