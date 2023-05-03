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Киноафиша Новости Сериал «Основано на реальных событиях» с Кейли Куоко получил дату премьеры

Сериал «Основано на реальных событиях» с Кейли Куоко получил дату премьеры

3 мая 2023 13:34
Сериал «Основано на реальных событиях» с Кейли Куоко получил дату премьеры

В центре сюжета окажутся персонажи, пользующиеся одержимостью общества преступлениями.

Прояснилась дата премьеры сериала «Основано на реальных событиях», одну из главных ролей в котором сыграла звезда «Теории большого взрыва» Кейли Куоко. Все эпизоды восьмисерийной черной комедии появятся на цифровой платформе Peacock 8 июня. В качестве бонуса стример опубликовал подборку первых официальных кадров.

Сериал расскажет о нескольких персонажах в лице риелтора, водопроводчика и экс-звезды тенниса. Когда их судьбы переплетаются, у них возникает уникальная возможность использовать одержимость американского общества преступлениями в своих целях.

Сериал «Основано на реальных событиях» с Кейли Куоко получил дату премьерыСериал «Основано на реальных событиях» с Кейли Куоко получил дату премьерыСериал «Основано на реальных событиях» с Кейли Куоко получил дату премьеры
Сериал «Основано на реальных событиях» с Кейли Куоко получил дату премьерыСериал «Основано на реальных событиях» с Кейли Куоко получил дату премьерыСериал «Основано на реальных событиях» с Кейли Куоко получил дату премьеры

Творческим руководителем проекта является Крэйг Розенберг («Пацаны»). Он рассказал, что стало для него источником вдохновения:

«За последнее десятилетие феномен преступности буквально захлестнул Америку. Подкасты, документальные фильмы, различные шоу и проекты, основанные на реальных событиях, доминируют в культуре. Убийцы стали знаменитостями, а знаменитости превратились в убийц. Все это вдохновило меня на создание этого сериала».

Вместе с Куоко в сериале сыграли Крис Мессина («Острые предметы»), Наталия Дайер («Очень странные дела») и Том Бейтман («13 жизней»). Также в проекте приняли участие Алекс Аломар Акпобоме, Аиша Альфа, Аннабелль Декстер-Джонс, Ли Цзюнь Ли, Лиана Либерато и Присцилла Кинтана. В команду исполнительных продюсеров входит Джейсон Бейтман («Озарк»).

Фото: Peacock
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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