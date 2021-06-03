«Реальная история мальчика-волчонка»: Рецензия Киноафиши

У мальчика по имени Пол (Джейден Мартелл — Билл Денбро в дилогии «Оно» по Стивену Кингу) крайне редкое заболевание под названием «гипертрихоз». Волосы у парня растут везде и в огромном количестве, в том числе и на лице. Если пытаешься их постричь или сбрить, то растут еще гуще. Большую часть времени Пол носит на лице балаклаву, но от буллинга со стороны жестоких подростков это не спасает — они обзывают его «волчонком» и периодически терроризируют. Отец мальчишки (Крис Мессина — Ричард Уиллис из «Острых предметов») пытается поддерживать сына. Но переходный период со всеми вытекающими дает о себе знать, а консультации семейного психолога не приводят к должному результату.

На свой 13-й день рождения Пол неожиданно получает посылку от мамы. Много лет назад она оставила его с отцом, уехав в другой штат, — теперь прислала карту со своим местонахождением и таинственной подписью к ней. Мальчик, недолго думая, сбегает из дома (естественно, не предупредив отца) и пускается в путь — впереди Пенсильвания, знакомство с мамой и поиск ответов на вопросы, которые не дают покоя. Но поездка почти сразу же идет не по плану: на пути у Пола встают коварный мистер Силк (Джон Туртурро), мальчик Кевин в женском платье, представляющийся женским именем, и одноглазая разбойница Роуз.

«Реальная история мальчика-волчонка» с первых минут обезоруживает зрителя синтезом бескомпромиссности и честности. Начинается всё как классический coming of age, завернутый в оболочку из драмы с немногочисленными элементами комедии. В первую очередь раскрывается главный герой, пребывающий в фазе «не такой как все, потому никем не понятый». Подобное амплуа — не новость, на этой ниве предостаточно историй самых разных цветов и оттенков. Однако постановщику из Чехии Мартину Крейчи (к слову, это его дебютный полный метр) удалось использовать это направление, при этом не оставшись вторичным.

Реальная история мальчика-волчонка

Картина лишена голливудского лоска, наскучившего морализаторства, излишней манипуляций. Словом, всего, чем славятся типовые американские истории о подростках с «тяжелым» детством — начиная от «Великана» и «Билли Элиота», заканчивая «Чудом» и «Арахисовым соколом». Путешествие Пола и его друзей поделено на хитросплетенные между собой главы (этим фильм напоминает театральную постановку): вот очередной хейт со стороны однокашников, после которого герой задумается о решительных действиях; вот знакомство с новыми людьми и первые испытания, взгромоздившиеся на плечи подростка, который явно еще не готов к свободному плаванию в мире взрослых.

Одной из важнейший тем, прорабатываемых в этом фильме, является дисфория (для простоты — антоним эйфории), симптомы которой наблюдаются не только у Пола, но и у его компаньонов. Мальчик, всеми фибрами души отторгающий свою особенность, занимается самовнушением (аффирмацией в частности), сталкивая собственные «я» внутри себя. Мальчик Кевин, большую часть фильма носящий женскую одежду и представляющийся женским именем Аристиана (актриса, исполняющая эту роль, Софи Джаннамор, является трансчеловеком), компенсирует чувство неприязни к себе и непонимающим его окружающим людям феерическим представлением в баре, где его трансличность (та самая Аристиана) чувствует себя в безопасности.

«Реальная история мальчика-волчонка» пытается «залезть под ребра» зрителю и с помощью красочных стилизованных под детские сказки иллюстраций, и посредством налета сюрреалистичности (при этом делая остановку перед пересечением двойной сплошной, именуемой «сказка»). Фильм Крейчи в большей степени реалистичен: он вовсе не заигрывает с миром грез и фантазий, хотя беспрепятственно мог бы уйти в эту сторону и стать похожим на «Пиноккио» (причем в наиболее свежей его вариации от Маттео Гарроне — с огромными гусеницами, выжигающей глаза палитрой детской неожиданности и нравоучениями о том, как стать «настоящим мальчиком»). Пол в свою очередь — совсем не Буратино / Пиноккио. Да, как и «деревянный мальчик», он тоже «не такой как все», но у этих героев все-таки разные цели: пока персонаж сказки Карло Коллоди ищет признания социума, мальчик-волчонок Мартина Крэйчи хочет выяснить, почему его бросила родная мама и как с таким «недугом» ему взрослеть (и, главное, надо ли).

Реальная история мальчика-волчонка

На комплексы мальчика-зумера давит бумер-антагонист. Еще одна забавная параллель с тем же «Пиноккио» — злодей в исполнении Джона Туртурро связан с цирком. В истории о деревянном мальчике был кукольный театр, но суть та же: умудренный опытом злодей хочет нажиться на «особенности» подростка, выставить его на всеобщее обозрение как диковинную зверушку-экспонат. К счастью, и комплексы, и дисфория Пола отступят после долгожданной встречи с матерью и, как следствие, закрытия ряда гнетущих гештальтов.

Не забывает постановщик и о типовых составляющих подросткового путешествия. Будут и первые неловкие чувства, и первые дерзкие безумства, граничащие с нарушением закона, и первые разочарования в людях, которые еще вчера казались такими настоящими и открытыми, и, конечно, первые попытки отстаивания собственных границ (сверхактуальная на сегодняшний день тема не только на Западе, но и в России).

«Реальная история мальчика-волчонка» — пример изящной сатиры над такими понятиями, как «норма» и «правильность». Это трогательная история взросления очень особенного героя, который делает первые шаги в мире взрослых не без помощи верных друзей и чутких, внимательных к его потребностям родственников. Настоящий гимн инаковости во всех ее возможных проявлениях.