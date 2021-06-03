«Реальная история мальчика-волчонка»: Рецензия Киноафиши
Изысканная история взросления с налетом магического реализма.
У мальчика по имени Пол (Джейден Мартелл — Билл Денбро в дилогии «Оно» по Стивену Кингу) крайне редкое заболевание под названием «гипертрихоз». Волосы у парня растут везде и в огромном количестве, в том числе и на лице. Если пытаешься их постричь или сбрить, то растут еще гуще. Большую часть времени Пол носит на лице балаклаву, но от буллинга со стороны жестоких подростков это не спасает — они обзывают его «волчонком» и периодически терроризируют. Отец мальчишки (Крис Мессина — Ричард Уиллис из «Острых предметов») пытается поддерживать сына. Но переходный период со всеми вытекающими дает о себе знать, а консультации семейного психолога не приводят к должному результату.
На свой 13-й день рождения Пол неожиданно получает посылку от мамы. Много лет назад она оставила его с отцом, уехав в другой штат, — теперь прислала карту со своим местонахождением и таинственной подписью к ней. Мальчик, недолго думая, сбегает из дома (естественно, не предупредив отца) и пускается в путь — впереди Пенсильвания, знакомство с мамой и поиск ответов на вопросы, которые не дают покоя. Но поездка почти сразу же идет не по плану: на пути у Пола встают коварный мистер Силк (Джон Туртурро), мальчик Кевин в женском платье, представляющийся женским именем, и одноглазая разбойница Роуз.
«Реальная история мальчика-волчонка» с первых минут обезоруживает зрителя синтезом бескомпромиссности и честности. Начинается всё как классический coming of age, завернутый в оболочку из драмы с немногочисленными элементами комедии. В первую очередь раскрывается главный герой, пребывающий в фазе «не такой как все, потому никем не понятый». Подобное амплуа — не новость, на этой ниве предостаточно историй самых разных цветов и оттенков. Однако постановщику из Чехии Мартину Крейчи (к слову, это его дебютный полный метр) удалось использовать это направление, при этом не оставшись вторичным.
Картина лишена голливудского лоска, наскучившего морализаторства, излишней манипуляций. Словом, всего, чем славятся типовые американские истории о подростках с «тяжелым» детством — начиная от «Великана» и «Билли Элиота», заканчивая «Чудом» и «Арахисовым соколом». Путешествие Пола и его друзей поделено на хитросплетенные между собой главы (этим фильм напоминает театральную постановку): вот очередной хейт со стороны однокашников, после которого герой задумается о решительных действиях; вот знакомство с новыми людьми и первые испытания, взгромоздившиеся на плечи подростка, который явно еще не готов к свободному плаванию в мире взрослых.
Одной из важнейший тем, прорабатываемых в этом фильме, является дисфория (для простоты — антоним эйфории), симптомы которой наблюдаются не только у Пола, но и у его компаньонов. Мальчик, всеми фибрами души отторгающий свою особенность, занимается самовнушением (аффирмацией в частности), сталкивая собственные «я» внутри себя. Мальчик Кевин, большую часть фильма носящий женскую одежду и представляющийся женским именем Аристиана (актриса, исполняющая эту роль, Софи Джаннамор, является трансчеловеком), компенсирует чувство неприязни к себе и непонимающим его окружающим людям феерическим представлением в баре, где его трансличность (та самая Аристиана) чувствует себя в безопасности.
«Реальная история мальчика-волчонка» пытается «залезть под ребра» зрителю и с помощью красочных стилизованных под детские сказки иллюстраций, и посредством налета сюрреалистичности (при этом делая остановку перед пересечением двойной сплошной, именуемой «сказка»). Фильм Крейчи в большей степени реалистичен: он вовсе не заигрывает с миром грез и фантазий, хотя беспрепятственно мог бы уйти в эту сторону и стать похожим на «Пиноккио» (причем в наиболее свежей его вариации от Маттео Гарроне — с огромными гусеницами, выжигающей глаза палитрой детской неожиданности и нравоучениями о том, как стать «настоящим мальчиком»). Пол в свою очередь — совсем не Буратино / Пиноккио. Да, как и «деревянный мальчик», он тоже «не такой как все», но у этих героев все-таки разные цели: пока персонаж сказки Карло Коллоди ищет признания социума, мальчик-волчонок Мартина Крэйчи хочет выяснить, почему его бросила родная мама и как с таким «недугом» ему взрослеть (и, главное, надо ли).
На комплексы мальчика-зумера давит бумер-антагонист. Еще одна забавная параллель с тем же «Пиноккио» — злодей в исполнении Джона Туртурро связан с цирком. В истории о деревянном мальчике был кукольный театр, но суть та же: умудренный опытом злодей хочет нажиться на «особенности» подростка, выставить его на всеобщее обозрение как диковинную зверушку-экспонат. К счастью, и комплексы, и дисфория Пола отступят после долгожданной встречи с матерью и, как следствие, закрытия ряда гнетущих гештальтов.
Не забывает постановщик и о типовых составляющих подросткового путешествия. Будут и первые неловкие чувства, и первые дерзкие безумства, граничащие с нарушением закона, и первые разочарования в людях, которые еще вчера казались такими настоящими и открытыми, и, конечно, первые попытки отстаивания собственных границ (сверхактуальная на сегодняшний день тема не только на Западе, но и в России).
«Реальная история мальчика-волчонка» — пример изящной сатиры над такими понятиями, как «норма» и «правильность». Это трогательная история взросления очень особенного героя, который делает первые шаги в мире взрослых не без помощи верных друзей и чутких, внимательных к его потребностям родственников. Настоящий гимн инаковости во всех ее возможных проявлениях.