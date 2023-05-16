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Вышел трейлер сериала «Основано на реальных событиях» с Кейли Куоко и Крисом Мессиной

16 мая 2023 15:04
Вышел трейлер сериала «Основано на реальных событиях» с Кейли Куоко и Крисом Мессиной

Черная комедия о супругах, впутавшихся в детективную историю.

Стриминговый сервис Peacock представил дебютный трейлер восьмисерийной черной комедии «Основано на реальных событиях» о предприимчивых супругах, оказавшихся в сложной ситуации. Главные роли в сериале сыграли Кейли Куоко («Теория большого взрыва») и Крис Мессина («Острые предметы»).

В центре сюжета — Ава Бартлетт (Куоко) и ее муж Нэйтан (Мессина). Пара находится в ожидании первенца, однако из-за того, что мужчина внезапно теряет работу, они оказываются в затруднительном положении. Будучи фанаткой криминальных историй, Ава однажды случайно становится свидетельницей настоящего убийства. Так у будущих родителей рождается блестящая идея — нажиться на одержимости американского общества преступлениями, создав свой тематический подкаст. После этого они вместе пытаются вывести на чистую воду хладнокровного маньяка по прозвищу Вестсайдский потрошитель.

Также в актерском составе задействованы Наталия Дайер, Том Бейтман, Лиана Либерато, Ли Цзюнь Ли, Аиша Альфа, Присцилла Кинтана, Алекс Аломар Акпобоме и Аннабелль Декстер-Джонс. Исполнительными продюсерами шоу выступают Крэйг Розенберг («Пацаны») и Джейсон Бейтман («Озарк»).

Все эпизоды выйдут на Peacock 8 июня.

Фото: Peacock
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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