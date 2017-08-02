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Постер к сериалу Грешница
Постер к сериалу Грешница
Постер к сериалу Грешница
Постер к сериалу Грешница
Постер к сериалу Грешница
Постер к сериалу Грешница
Постер к сериалу Грешница
Рейтинги
7.3 Рейтинг IMDb: 7.9
Оцените
7 постеров
Рейтинги
7.3 Рейтинг IMDb: 7.9
Оцените
Киноафиша Сериалы Грешница
Грешница (2017 - …) The Sinner 18+
Год выпуска 2017
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал USA Network
Продолжительность 24 часа 0 минут
О чем сериал

В центре событий американского многосерийного триллера «Грешница» – детектив Гарри Эмброуз, который мастерски расследует загадочные преступления. Молодая мать и примерная супруга среди бела дня на глазах у членов своей семьи и огромного количества посторонних людей зарезала ножом незнакомого человека. Женщина сама не в состоянии объяснить, что толкнуло ее на это чудовищное преступление. Сюжетная линия второго сезона связана с мальчиком, который живет в религиозной коммуне, и обвиняется в отравлении своих родителей.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джессика Бил
Джессика Бил Cora Tannetti
Крис Мессина
Крис Мессина Nick Haas
Билл Пуллман
Билл Пуллман Detective Harry Ambrose
Мэтт Бомер
Мэтт Бомер Jamie Burns
Джессика Хехт
Джессика Хехт Sonya Barzel
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Грешница - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 8 эпизодов
 
Грешница - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2018, 8 эпизодов
 
Грешница - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2020, 8 эпизодов
 
Грешница - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2021, 8 эпизодов
 
Новости о сериале
Сериал «Грешница» завершится четвертым сезоном
Сериал «Грешница» завершится четвертым сезоном
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Кадры из сериала
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