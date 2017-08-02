В центре событий американского многосерийного триллера «Грешница» – детектив Гарри Эмброуз, который мастерски расследует загадочные преступления. Молодая мать и примерная супруга среди бела дня на глазах у членов своей семьи и огромного количества посторонних людей зарезала ножом незнакомого человека. Женщина сама не в состоянии объяснить, что толкнуло ее на это чудовищное преступление. Сюжетная линия второго сезона связана с мальчиком, который живет в религиозной коммуне, и обвиняется в отравлении своих родителей.