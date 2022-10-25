«Звоните Джейн»: Рецензия Киноафиши

1968-й недаром назван «годом, когда все началось». Студенты в разных странах мира, в том числе и в США, протестуют на улицах против войны во Вьетнаме, активисты борются за права человека, выступают против расизма и в поддержку феминизма. За арестами на одном из таких митингов из-за спин полицейских наблюдает домохозяйка средних лет по имени Джой ( Элизабет Бэнкс ). Муж подзывает ее подойти, чтобы пообщаться со знакомыми на светском вечере, но Джой больше влечет то, что происходит вне стен этого роскошного здания. И пока она еще не понимает насколько. Затем «Блондинка в желтом платье» (которая на этот раз переоделась в синее) садится с мужем в машину и едет в уютный дом, где всегда пахнет американскими пирогами и печеньем и где родителей ждет 15-летняя дочь Шарлотт.

Джой беременна вторым ребенком, и ее беспокоит плохое самочувствие. Осмотр гинеколога показывает, что рождение ребенка может привести к смерти его матери. И это за 5 лет до того, как Верховный суд США признал законность абортов. Так что жизнь Джой легально может спасти либо консилиум из врачей-мужчин, либо заключение психотерапевта о суицидальных настроениях пациентки. Доктора говорят о женщине в третьем лице, будто ее нет рядом, и все голосуют против аборта, фактически выписывая ей смертный приговор, а психотерапевт советует упасть с лестницы, чтобы спровоцировать выкидыш. «Законные» методы Джой отвергает, и тогда ей на глаза попадается объявление «Беременна? Встревожена? Звоните Джейн!». Под этим именем работает группа активисток во главе с сильной и остроумной Вирджинией ( Сигурни Уивер ), которые помогают женщинам избавиться от нежелательной беременности. (Кстати, никого из них не зовут Джейн.) Молодой врач проводит Джой операцию, а потом Вирджиния вовлекает ее в работу подпольного абортария, с чего начинается ее борьба за права женщин.

«Звоните Джейн» Филлис Наж основан на реальных событиях и рассказывает историю небольшой коалиции женщин, которые нелегально делали аборты с 1968 по 1973 год. Кодовая фраза связывала звонившую по телефону девушку с «Пунктом доверия чикагского женского союза освобождения по вопросам абортов» (Abortion Counseling Service of the Chicago Women's Liberation Union). Члены группы сделали около 11 000 абортов, в том числе женщинам с низким доходом и темнокожим, и причем не потеряли ни одну из пациенток. В 1973 году после дела Роу против Уэйда коллектив распался, так как решение суда отменило многие ограничения на аборты в США и они стали легальными.

Звоните Джейн

Фильм показали на «Сандэнсе» и на Берлинском кинофестивале в этом году. Он продолжил тенденцию, которая возникла с начала нового десятилетия XXI века. Независимые киностудии щедро выпускают фестивальное кино об абортах уже третий год подряд. Среди них — обладатель «Серебряного медведя» на Берлинале-2020 « Никогда, редко, иногда, всегда » Элизы Хиттман и лауреат Венеции в 2021 году « Событие », основанный на одноименном романе Анни Эрно — лауреата Нобелевской премии по литературе 2022 года. Но «Звоните Джейн» не кажется попыткой выехать на ажиотаже после этих картин. Более того, фильм выходит в прокат чуть ли не пунктуальнее всех остальных, поскольку в июне 2022-го Верховный суд США отменил решение 1973 года о легализации абортов на федеральном уровне и передал права на их регуляцию штатам. А значит, эта тема вновь стала острой и актуальной для американского общества.

К тому же в центре подобного сюжета впервые оказалась героиня средних лет, для которой беременность опасна для жизни, а не молодая студентка Энн или несовершеннолетняя Отэм, которые просто не готовы стать матерями в силу юного возраста. Кроме того, в «Звоните Джейн» озвучивается целый ряд причин, по которым женщина может решить прервать беременность, — и все весомые. Жертва изнасилования, многодетная мать, которую вышвырнули из дома, женщина, больная онкологией, влюбленная девчушка, которой помыкает богатый абьюзер, или пятнадцатилетняя школьница, которая толком не освоила азы полового воспитания. И как тут выберешь, если помочь хочется всем? Эту дилемму предстоит решить героиням прекрасных Бэнкс и Уивер. Первая из них перешла из привычных ей комедийных ролей в категорию отличной драматической актрисы, а вторая не менее талантливо воспроизвела из своего богатого арсенала образ героини, похожей на начальницу из фильма « Мой год в Нью-Йорке ».

Звоните Джейн