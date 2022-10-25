«Звоните Джейн»: Рецензия Киноафиши
Увлекательное кино о праве женщин на аборт.
1968-й недаром назван «годом, когда все началось». Студенты в разных странах мира, в том числе и в США, протестуют на улицах против войны во Вьетнаме, активисты борются за права человека, выступают против расизма и в поддержку феминизма. За арестами на одном из таких митингов из-за спин полицейских наблюдает домохозяйка средних лет по имени Джой (Элизабет Бэнкс). Муж подзывает ее подойти, чтобы пообщаться со знакомыми на светском вечере, но Джой больше влечет то, что происходит вне стен этого роскошного здания. И пока она еще не понимает насколько. Затем «Блондинка в желтом платье» (которая на этот раз переоделась в синее) садится с мужем в машину и едет в уютный дом, где всегда пахнет американскими пирогами и печеньем и где родителей ждет 15-летняя дочь Шарлотт.
Джой беременна вторым ребенком, и ее беспокоит плохое самочувствие. Осмотр гинеколога показывает, что рождение ребенка может привести к смерти его матери. И это за 5 лет до того, как Верховный суд США признал законность абортов. Так что жизнь Джой легально может спасти либо консилиум из врачей-мужчин, либо заключение психотерапевта о суицидальных настроениях пациентки. Доктора говорят о женщине в третьем лице, будто ее нет рядом, и все голосуют против аборта, фактически выписывая ей смертный приговор, а психотерапевт советует упасть с лестницы, чтобы спровоцировать выкидыш. «Законные» методы Джой отвергает, и тогда ей на глаза попадается объявление «Беременна? Встревожена? Звоните Джейн!». Под этим именем работает группа активисток во главе с сильной и остроумной Вирджинией (Сигурни Уивер), которые помогают женщинам избавиться от нежелательной беременности. (Кстати, никого из них не зовут Джейн.) Молодой врач проводит Джой операцию, а потом Вирджиния вовлекает ее в работу подпольного абортария, с чего начинается ее борьба за права женщин.
«Звоните Джейн» Филлис Наж основан на реальных событиях и рассказывает историю небольшой коалиции женщин, которые нелегально делали аборты с 1968 по 1973 год. Кодовая фраза связывала звонившую по телефону девушку с «Пунктом доверия чикагского женского союза освобождения по вопросам абортов» (Abortion Counseling Service of the Chicago Women's Liberation Union). Члены группы сделали около 11 000 абортов, в том числе женщинам с низким доходом и темнокожим, и причем не потеряли ни одну из пациенток. В 1973 году после дела Роу против Уэйда коллектив распался, так как решение суда отменило многие ограничения на аборты в США и они стали легальными.
Фильм показали на «Сандэнсе» и на Берлинском кинофестивале в этом году. Он продолжил тенденцию, которая возникла с начала нового десятилетия XXI века. Независимые киностудии щедро выпускают фестивальное кино об абортах уже третий год подряд. Среди них — обладатель «Серебряного медведя» на Берлинале-2020 «Никогда, редко, иногда, всегда» Элизы Хиттман и лауреат Венеции в 2021 году «Событие», основанный на одноименном романе Анни Эрно — лауреата Нобелевской премии по литературе 2022 года. Но «Звоните Джейн» не кажется попыткой выехать на ажиотаже после этих картин. Более того, фильм выходит в прокат чуть ли не пунктуальнее всех остальных, поскольку в июне 2022-го Верховный суд США отменил решение 1973 года о легализации абортов на федеральном уровне и передал права на их регуляцию штатам. А значит, эта тема вновь стала острой и актуальной для американского общества.
К тому же в центре подобного сюжета впервые оказалась героиня средних лет, для которой беременность опасна для жизни, а не молодая студентка Энн или несовершеннолетняя Отэм, которые просто не готовы стать матерями в силу юного возраста. Кроме того, в «Звоните Джейн» озвучивается целый ряд причин, по которым женщина может решить прервать беременность, — и все весомые. Жертва изнасилования, многодетная мать, которую вышвырнули из дома, женщина, больная онкологией, влюбленная девчушка, которой помыкает богатый абьюзер, или пятнадцатилетняя школьница, которая толком не освоила азы полового воспитания. И как тут выберешь, если помочь хочется всем? Эту дилемму предстоит решить героиням прекрасных Бэнкс и Уивер. Первая из них перешла из привычных ей комедийных ролей в категорию отличной драматической актрисы, а вторая не менее талантливо воспроизвела из своего богатого арсенала образ героини, похожей на начальницу из фильма «Мой год в Нью-Йорке».
Возможно, «Звоните Джейн» чересчур прямолинеен для западного фестивального кино и упрощен нарочито расставленной атрибутикой времени вроде салонных причесок, постера с Джими Хендриксом, пластинок с хитами 60-х и плакатом с «Бульваром Сансет» Билли Уайлдера. Однако это совсем не скучное зрелище и самый что ни на есть зрительский фильм, который будет интересен прежде всего женской половине. В нем нет чрезмерного драматизма и girl power, хотя, надо признать, персонажи-мужчины здесь прописаны либо бесхарактерными, либо неприятными. При этом фильм получился понятным и увлекательным киновысказыванием о том, что каждая женщина имеет право распоряжаться своим телом и здоровьем так, как она этого хочет. Ну и конечно, о том, что законы должны писаться для людей, а не против них. Не только мирные протесты и судебные дела, но и такие картины иногда помогают об этом вспомнить.