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Киноафиша Новости Музыкант Кейси Аффлек получает запоздалое признание в трейлере фильма «Дикие сны»

Музыкант Кейси Аффлек получает запоздалое признание в трейлере фильма «Дикие сны»

30 июня 2023 11:16
Музыкант Кейси Аффлек получает запоздалое признание в трейлере фильма «Дикие сны»

Картина от создателя «Древа жизни», основанная на реальной истории, выйдет в начале августа.

Кинокомпания Roadside Attractions представила трейлер музыкальной драмы «Дикие сны» (в оригинале — Dreamin’ Wild), основанной на реальной истории одноименного альбома 1979 года.

В центре сюжета — музыкант Донни Эмерсон (Кейси Аффлек), который еще будучи ребенком записал любительский альбом Dreamin’ Wild вместе со своим братом Джо (Уолтон Гоггинс). В те времена ребята были полны азарта и надежд на будущее, но с возрастом их музыкальные карьеры так и не принесли героям желанного успеха. Однажды с ними на связь выходит продюсер, в руки к которому случайно попала пластинка Dreamin’ Wild. Он остался в полном восторге от песен братьев и загорелся идеей издать альбом широким тиражом спустя почти тридцать лет после записи. Dreamin’ Wild становятся настоящим хитом, и на Донни, Джо и их родных неожиданно обрушивается невероятная слава. Эти перемены не только круто меняют жизнь семейства, но и возвращают в нее неразрешенные проблемы из прошлого.

В фильме также снялись Крис Мессина, Зои Дешанель, Бо Бриджес и другие. Сценаристом и режиссером картины выступил Билл Полад, наиболее известный по музыкальному байопику «Любовь и милосердие», посвященному истории группы Beach Boys. Он также является продюсером лент «12 лет рабства» и «Древо жизни», удостоенных номинации на «Оскар».

Премьера «Диких снов» состоится 4 августа.

Фото: Roadside Attractions
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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