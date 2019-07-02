Реальная история мальчика-волчонка, 2019

Подросток по имени Пол (Джейден Мартелл) с редким кожным заболеванием ведет изолированную жизнь в родительском доме. Из-за густых волос, покрывающих большую часть лица и тела, он не ходит в школу и не общается со сверстниками. Единственный собеседник и друг Пола — его отец (Крис Мессина), вынужденный совмещать воспитание необычного ребенка с работой и домашними хлопотами. Мировоззрение мальчика-волчонка переворачивается с ног на голову, когда на его тринадцатый день рождения всплывает информация о пропавшей много лет назад биологической матери.
Набравшись храбрости, Пол впервые вырывается за пределы северной границы штата Нью-Йорк и отправляется навстречу незабываемым приключениям. Прежде отчужденный подросток был уверен, что из-за своей странной внешности у него никогда не будет настоящих друзей. В родном городе он не выходил из дома без маски, а дворовые хулиганы не упускали возможности подшутить над «оборотнем», выставляя его на посмешище. Все изменилось, когда на пути «волчонка» возникла Аристиана (Софи Джаннамор) — жизнерадостная девушка, ежедневно сталкивающаяся с точно такими же проблемами. В отличие от окружающих, сверстница принимает Пола таким, какой он есть.
Объединив усилия, ребята продолжают поездку, попадая во всевозможные неприятности. Их ждет встреча с эксцентричным мистером Силком (Джон Туртурро) из цирка, интересующимся лишь деньгами. Кроме того, беглеца ищет растерянный отец и вся полиция округа. Удастся ли Полу воссоединиться с матерью, которую он никогда не видел?
Место режиссера занял Мартин Крейчи, для которого кинокартина стала дебютом в полном метре.
Сценарий к фильму написала Оливия Дюфо, прежде работавшая над отдельными эпизодами фантастических сериалов «Легион» и «Проповедник».
Премьерный показ драмы о взрослении состоялся 2 июля 2019 на международном фестивале кино в Карловых Варах. Однако в американский прокат лента Крейчи попала только 30 октября 2020 года.
Основная часть съемок проходила в сентябре 2017 года на территории Буффало.
Главную роль исполнил молодой актер Джейден Мартелл, успевший прославиться благодаря хоррор-дилогии «Оно», детективу «Достать ножи» и телесериалу «Защищая Джейкоба». Пару голливудской звезде составила дебютантка Софи Джаннамор, ранее появлявшаяся лишь на телевидении.
Джаннамор — трансгендерная девушка. Помимо актерской деятельности, активистка ЛГБТ-сообщества ведет собственный блог на YouTube.
Несмотря на независимый статус кинокартины, режиссеру-дебютанту удалось привлечь к проекту таких именитых артистов, как Хлоя Севиньи («Парни не плачут», «Зодиак»), Джон Туртурро («Большой Лебовски», «Бартон Финк»), Ив Хьюсон («В ее глазах») и Крис Мессина («Острые предметы»).
Болезнь, от которой страдает Пол, называется гипертрихоз. Она проявляется в чрезмерном росте волос на нетипичных для этого участках кожи.
Правдивый сюжет в фильме «Реальная история мальчика-волчонка» активно разбавляется элементами сюрреализма, которые критики сравнивают с классическими работами Тима Бертона — от «Эдварда руки-ножницы» до «Крупной рыбы».
Подросток Пол (Джейден Мартелл) живет в изоляции от мира. У него гипертрихоз (заболевание, проявляющееся в избыточном росте волос, не свойственном данному участку кожи), и каждый выход из дома для него стресс. Окрестные подростки мучают его, люди боятся. Отец делает все возможное, чтобы облегчить жизнь сына, но обычные подростковые проблемы поиска себя и становления как личности у него усугубляются проблемами со здоровьем и внешностью. В свой день рождения Пол получает письмо с информацией о своей давно пропавшей матери и сбегает из дома, чтобы найти ее.
Путь к матери, которую он никогда не видел, будет полон испытаний и странных знакомств, иногда на грани реальности. И, прежде всего, для Пола это будет путь к себе.