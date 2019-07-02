Реальная история мальчика-волчонка, 2019

Подросток по имени Пол (Джейден Мартелл) с редким кожным заболеванием ведет изолированную жизнь в родительском доме. Из-за густых волос, покрывающих большую часть лица и тела, он не ходит в школу и не общается со сверстниками. Единственный собеседник и друг Пола — его отец (Крис Мессина), вынужденный совмещать воспитание необычного ребенка с работой и домашними хлопотами. Мировоззрение мальчика-волчонка переворачивается с ног на голову, когда на его тринадцатый день рождения всплывает информация о пропавшей много лет назад биологической матери.

Набравшись храбрости, Пол впервые вырывается за пределы северной границы штата Нью-Йорк и отправляется навстречу незабываемым приключениям. Прежде отчужденный подросток был уверен, что из-за своей странной внешности у него никогда не будет настоящих друзей. В родном городе он не выходил из дома без маски, а дворовые хулиганы не упускали возможности подшутить над «оборотнем», выставляя его на посмешище. Все изменилось, когда на пути «волчонка» возникла Аристиана (Софи Джаннамор) — жизнерадостная девушка, ежедневно сталкивающаяся с точно такими же проблемами. В отличие от окружающих, сверстница принимает Пола таким, какой он есть.

Объединив усилия, ребята продолжают поездку, попадая во всевозможные неприятности. Их ждет встреча с эксцентричным мистером Силком (Джон Туртурро) из цирка, интересующимся лишь деньгами. Кроме того, беглеца ищет растерянный отец и вся полиция округа. Удастся ли Полу воссоединиться с матерью, которую он никогда не видел?