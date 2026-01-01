Спектакль Comedy Club. Харламов 45. Юбилейный концерт.

Юбилейный концерт Гарика Харламова в Москве

В ЦСКА Арена состоится юбилейный концерт Гарика Харламова. Артист, креативный продюсер и резидент Comedy Club, отметит своё 45-летие с лучшими моментами из карьеры и неожиданными премьерами. В программе выступления — эксклюзивные миниатюры, специальные гости и музыкальные сюрпризы. Юбилейное шоу понравится поклонникам его уникального стиля и таланта в комедии.

Что ожидать от концерта?

Гарик Харламов — один из самых узнаваемых артистов российской комедийной сцены. За годы работы он стал ключевой фигурой в отечественном юморе, создавая неповторимый «харламовский» стиль. Юбилейная программа объединит лучшие моменты почти трёх десятилетий его карьеры и множество авторских проектов, включая эксклюзивные миниатюры, созданные специально для этого вечера.

Участники и специальные гости

На сцене выступят такие артисты, как:

Гарик Харламов

Марина Кравец

Андрей Аверин

Зураб Матуа

Дмитрий Сорокин

Группа «USB»

Антон Иванов

Роман Сафонов

Костя Бутусов

Александр Волобуев

Екатерина Шкуро

Андрей Скороход

Женя Синяков

Иван Половинкин

Специальными гостями концерта станут Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов, соведущие шоу «Кстати» на VK Видео.

Эмоциональное и масштабное событие

Шоу обещает быть эмоциональным, масштабным и интимным одновременно — таким, каким зрители любят видеть Гарика Харламова. Это не только дань уважения его карьере, но и важный творческий рубеж, который артист отмечает вместе со своей аудиторией.

Билеты уже доступны на официальных площадках, не упустите шанс стать частью главного комедийного события года!