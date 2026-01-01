Спектакль Comedy Club. Харламов 45. Юбилейный концерт.

В ЦСКА Арена состоится юбилейный концерт Гарика Харламова. Артист, креативный продюсер и резидент Comedy Club, отметит своё 45-летие с лучшими моментами из карьеры и неожиданными премьерами. В программе выступления — эксклюзивные миниатюры, специальные гости и музыкальные сюрпризы. Юбилейное шоу понравится поклонникам его уникального стиля и таланта в комедии.
Гарик Харламов — один из самых узнаваемых артистов российской комедийной сцены. За годы работы он стал ключевой фигурой в отечественном юморе, создавая неповторимый «харламовский» стиль. Юбилейная программа объединит лучшие моменты почти трёх десятилетий его карьеры и множество авторских проектов, включая эксклюзивные миниатюры, созданные специально для этого вечера.
На сцене выступят такие артисты, как:
Специальными гостями концерта станут Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов, соведущие шоу «Кстати» на VK Видео.
Шоу обещает быть эмоциональным, масштабным и интимным одновременно — таким, каким зрители любят видеть Гарика Харламова. Это не только дань уважения его карьере, но и важный творческий рубеж, который артист отмечает вместе со своей аудиторией.
Билеты уже доступны на официальных площадках, не упустите шанс стать частью главного комедийного события года!