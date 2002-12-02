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Борис Иванов
Boris Ivanov
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Борис Иванов
Борис Иванов
Boris Ivanov
Дата рождения
28 февраля 1920
Возраст
82 года
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
2 декабря 2002
Карьера
Режиссер
Место рождения
Одесса, СССР (Украина)
Фильмография Борис Иванов
Жанр
Все
Год
Все
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