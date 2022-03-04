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Азамат Мусагалиев
Азамат Мусагалиев
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Азамат Мусагалиев
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Дата рождения
25 октября 1984
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Камызяк, СССР (Россия)
Рост
180 см
Биография Азамата Мусагалиева
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Статьи о персоне
«Замкнутый круг»: вскрылась правда о продолжении закрытой «Игры»
На съемки влияют не только скандалы, но и загруженный график участников.
Написать
4 марта 2022 17:30
Не КВН: вот почему Азамат Мусагалиев отказался от места ведущего «Игры»
Для знаменитости важнее оказалось чувство азарта.
Написать
4 марта 2022 15:50
Капитан «Камызяк» Мусагалиев рассекретил главное правило КВН
Участники команды отказывали себе в работе с представительницами прекрасного пола.
Написать
6 февраля 2022 11:30
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