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Постер к сериалу Бандитский Петербург 4: Арестант
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Киноафиша Сериалы Бандитский Петербург 4: Арестант

Бандитский Петербург 4: Арестант (2003 - 2003)

Бандитский Петербург 4: Арестант 16+
Год выпуска 2003
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 5 часов 50 минут
О чем сериал

Журналист Андрей Обнорский (Александр Домогаров) оказывается в центре серьёзных бандитских разборок в истории с выведенными из страны шестьюдесятью миллионами. Когда-то эти деньги принадлежали погибшему мужу его возлюбленной Екатерины Званцевой (Анна Самохина), но после его смерти они навсегда зависли на счету в немецком банке. Однако стало известно, что спустя шесть лет кто-то получил к ним полный доступ. Криминальные авторитеты, влиятельные люди и коррумпированные чиновники начинают опасную игру, в которую с головой затягивает и Андрея.
 

В ролях
В ролях
Армен Джигарханян
Армен Джигарханян
Александр Домогаров
Александр Домогаров
Евгений Сидихин
Евгений Сидихин
Лев Борисов
Лев Борисов
Николай Мартон
Сергей Лысов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Бандитский Петербург 4: Арестант - Сезон 1 Сезон 1
2003, 7 эпизодов
 
Кадры из сериала
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