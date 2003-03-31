Журналист Андрей Обнорский (Александр Домогаров) оказывается в центре серьёзных бандитских разборок в истории с выведенными из страны шестьюдесятью миллионами. Когда-то эти деньги принадлежали погибшему мужу его возлюбленной Екатерины Званцевой (Анна Самохина), но после его смерти они навсегда зависли на счету в немецком банке. Однако стало известно, что спустя шесть лет кто-то получил к ним полный доступ. Криминальные авторитеты, влиятельные люди и коррумпированные чиновники начинают опасную игру, в которую с головой затягивает и Андрея.

