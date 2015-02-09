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Домик в сердце - трейлер
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Домик в сердце. Трейлер

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Дата публикации: 9 февраля 2015
Домик в сердце – Катя — молодая бизнес-вумен, которой никогда не хватает времени на личную жизнь. Умирая, отец оставляет ей в наследство свою компанию с условием, что она ее получит, лишь когда обзаведется мужем и тремя детьми. По иронии судьбы водитель Кати Артур, и по совместительству отец-одиночка троих детей, остро нуждается в деньгах, чтобы закрыть свои долги. Как им обоим выбраться из своих непростых ситуаций? Решение приходит неожиданно: надо просто вступить в брак по расчету. Но традиции все равно нужно соблюдать, и парочке предстоит увлекательное путешествие на родину Артура — Армению, чтобы как следует познакомиться с его многочисленной родней.
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6.4 Домик в сердце
Домик в сердце комедия, семейный, мелодрама, 2014, Армения / Россия
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