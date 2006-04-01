«Казус Кукоцкого» — это сериал о гениальном гинекологе, который жил и работал во времена признания Советским Союзом генетики лженаукой. Павел Алексеевич ведет борьбу против постановления правительства о запрете искусственного прекращения беременности и уголовного срока за аборт. Прошло полвека, однако подобное до сих пор не теряет своей актуальности. И сейчас человечество не пришло к единому мнению в этом спорном вопросе, который делает каждого либо противником, либо сторонником деятельности знаменитого врача.