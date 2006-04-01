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Постер к сериалу Казус Кукоцкого
Постер к сериалу Казус Кукоцкого
Постер к сериалу Казус Кукоцкого
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Оцените
3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Оцените
Киноафиша Сериалы Казус Кукоцкого
Казус Кукоцкого (2006 - 2006) Казус Кукоцкого 16+
Год выпуска 2006
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность 9 часов 0 минут
О чем сериал

«Казус Кукоцкого» — это сериал о гениальном гинекологе, который жил и работал во времена признания Советским Союзом генетики лженаукой. Павел Алексеевич ведет борьбу против постановления правительства о запрете искусственного прекращения беременности и уголовного срока за аборт. Прошло полвека, однако подобное до сих пор не теряет своей актуальности. И сейчас человечество не пришло к единому мнению в этом спорном вопросе, который делает каждого либо противником, либо сторонником деятельности знаменитого врача.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова
Армен Джигарханян
Армен Джигарханян
Илья Любимов
Илья Любимов
Анастасия Мельникова
Анастасия Мельникова
Раиса Рязанова
Раиса Рязанова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Казус Кукоцкого - Сезон 1 Сезон 1
2006, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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