Богатырша
– По предсказанию волхва третий сын богатыря Данилы и красавицы Василисы должен был стать великим воином и спасти Русь от очередного лютого врага. Но третьей в семье родилась девочка. Богатырская династия под угрозой, отец разочарован, деревня смеется, а девочка мечтает стать богатыршей и исполнить свое предназначение…
Забрели на " самый сказочный блокбастер года" под названием " БОГАТЫРША"....
Такой ахинеи для 6+ я не видела никогда!!!
Терпеливо сидела, смотрела, ждала развития сюжета, но ... Качество, озвучка и ТЕКСТ !!! Просто ужас!!!
Самая сильная фраза персонажа Горыныча " Ты что, дебил ?"...
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