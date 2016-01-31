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Богатырша - трейлер
Киноафиша Трейлеры Богатырша. Трейлер

Богатырша. Трейлер

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Дата публикации: 2 декабря 2015
Богатырша – По предсказанию волхва третий сын богатыря Данилы и красавицы Василисы должен был стать великим воином и спасти Русь от очередного лютого врага. Но третьей в семье родилась девочка. Богатырская династия под угрозой, отец разочарован, деревня смеется, а девочка мечтает стать богатыршей и исполнить свое предназначение…
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allaL 31 января 2016, 23:00
Не могу не поделиться впечатлениями ))

Забрели на " самый сказочный блокбастер года" под названием " БОГАТЫРША"....

Такой ахинеи для 6+ я не видела никогда!!!

Терпеливо сидела, смотрела, ждала развития сюжета, но ... Качество, озвучка и ТЕКСТ !!! Просто ужас!!!

Самая сильная фраза персонажа Горыныча " Ты что, дебил ?"...

Подкупила реклама " От автора сценария фильма ОСТРОВ". Возможно автор сценарий мультфильма написал замечательный, но воплощение...
31 января 2016, 23:00 Ответить
Олег 8 июня 2016, 02:42
Мультик в целом неплохой, но заметно уступает мультикам из современной серии о богатырях - "Алёша Попович и Тугарин Змей" , "Шамаханская царица и три богатыря", "Илья Муромец и Соловей-разбойник" и др. . Уступает. Чего-то недостаёт, а в чё-то и переборщили. Среднее впечатление, могло бы быть лучше.
8 июня 2016, 02:42 Ответить
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