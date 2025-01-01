Меню
Рассел Кроу
Награды
Награды и номинации Рассела Кроу
Russell Crowe
Награды и номинации Рассела Кроу
Оскар 2001
Лучшая мужская роль
Победитель
Оскар 2002
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 2000
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2002
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2006
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2004
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2001
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2000
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Лучшая мужская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 2024
Худшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 2018
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2002
Best Male Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2001
Best Male Performance
Номинант
Лучший бой
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Победитель
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
