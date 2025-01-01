Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Сьюзен Сарандон
Награды
Награды и номинации Сьюзен Сарандон
Susan Sarandon
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Сьюзен Сарандон
Оскар 1996
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 1995
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1993
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1992
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1982
Лучшая женская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 2016
Премия Kering «Женщины в движении»
Победитель
Золотой глобус 2018
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2009
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2003
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 1999
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1996
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1993
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1992
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1991
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1989
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Limited Series
Номинант
Outstanding Limited Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
Лучшая женская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992
Лучшая женская роль
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1982
Best Actress
Победитель
Золотая малина 2018
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 2015
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 2013
Худшая экранная пара
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1996
Best Female Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1992
Best On-Screen Duo
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Помните ту жуткую куклу из «Ночного дозора»? Похоже Бекмамбетов подсмотрел ее в детском мультике
Рейтинг от Collider : «Я плюю на ваши могилы» и еще 9 хорроров для тех, у кого крепкие нервы
«Рад, что не бросил после первых серий»: именно с 5 эпизода «Москва слезам не верит» зацепила зрителей по-настоящему
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
«Атака титанов» пролетела мимо топ-5 самых кровавых и жестоких аниме в истории: с №1 не поспоришь, но остальное…
Без ядерных взрывов и голой Флоренс Пью: Киллиан Мерфи выбрал лучшую сцену в «Оппенгеймере» — Нолан с ним категорически не согласен
«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667