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Киноафиша Новости Лив Тайлер вернется к роли Бетти Росс в фильме «Капитан Америка: Новый мировой порядок»

Лив Тайлер вернется к роли Бетти Росс в фильме «Капитан Америка: Новый мировой порядок»

28 марта 2023 11:54
Лив Тайлер вернется к роли Бетти Росс в фильме «Капитан Америка: Новый мировой порядок»

Актриса не появлялась в проектах Marvel со времен «Невероятного Халка».

Лив Тайлер вернется в киновселенную Marvel спустя шестнадцать лет. Актриса не появлялась в MCU со времен «Невероятного Халка» (2008), но The Hollywood Reporter сообщает, что она вновь сыграет Бетти Росс в кинокомиксе «Капитан Америка: Новый мировой порядок».

В «Невероятном Халке» исполнительница воплотила любовный интерес Брюса Бэннера и дочку генерала Таддеуса Росса в исполнении покойного Уильяма Херта. Дальше о ее персонаже упоминали лишь вскользь. В новой ленте образ ее экранного отца сыграет Харрисон Форд.

По жанру предстоящий блокбастер позиционируется как параноидальный шпионский триллер. Многие детали пока засекречены, но большую значимость в истории будут иметь непростые взаимоотношения Сэма Уилсона и упомянутого Таддеуса Росса. Центральным антагонистом выступит суперзлодей Лидер в лице Тима Блейка Нельсона. В остальной актерский состав вошли Дэнни Рамирес, Исайя Брэдли, Шира Хаас, Зоша Рокемор и, по слухам, Себастиан Стэн. Режиссером выступает Джулиус Она («Парадокс Кловерфилда»). Сценарий написали авторы мини-сериала Disney+ «Сокол и Зимний солдат» Малкольм Спэллман и Далан Муссон.

Съемки уже стартовали и проходят сейчас в Атланте. Премьера намечена на 3 мая 2024 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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